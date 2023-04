El tío Toni da pistas sobre la posible reaparición de Rafa Nadal

Con la Caja Mágica a pleno funcionamiento con el Mutua Madrid Open, Nadal sigue con el proceso de recuperación de la lesión que se produjo en el psoas ilíaco de la pierna izquierda en la segunda ronda del Open de Australia. Ya son más de tres meses de baja los que acumula Rafa y resta uno para el arranque de Roland Garros. El zurdo ya se ha perdido siete torneos y su reaparición como muy pronto llegará en el Masters 1.000 de Roma. El objetivo principal esta temporada es competir por la décimo quinta Copa de los Mosqueteros y Rafa sigue empeñado en ello.

Su tío Toni se encuentra en Madrid para colaborar con Felix Auger-Alliasime en el torneo de la capital. A su llegada habló con Televisión Española y dio detalles sobre la posible reaparición de su sobrino. "Rafael está recuperándose, le falta creo que poco para que pueda volver a competir, pero en el torneo de aquí no ha podido ser. Este uno de los torneos que más ilusión le hace jugar, pero tendremos que esperar a otro año”, afirmó. "Evidentemente no va a llegar a Roland Garros con una buena preparación, no nos tenemos que engañar. Desde enero no juega partidos, lleva bastante tiempo sin competir, antes de Australia tampoco jugó muchos partidos, pero coge ritmo enseguida y en un Grand Slam depende bastante del sorteo. Si tienes la suerte de tener un cuadro asequible en las primeras rondas después todo puede ser", comentó el tío Toni.

Rafa llegará a París, si es que finalmente lo consigue, con menos partidos todavía que el año pasado. El curso anterior apenas jugó tres en Madrid y dos en Roma y este año como mucho disputará algún partido en el Foro Itálico. La preparación no parece la ideal, pero... el año pasado no llegó en buenas condiciones físicas a París y terminó ganando el torneo. "Rafael en la segunda semana de un Grand Slam ya es un favorito. Últimamente en las primeras no lo es, no lo era el año pasado en Australia, pero a partir de la segunda semana ya podemos contar con él. Su familia y él soñamos con eso y creo que él tiene la mentalidad para conseguirlo", asegura Toni.

El que fuera entrenador de Rafa también habló sobre Carlos Alcaraz a quien considera ahora "el mejor del circuito". "Le veo muy, muy bien. Ahora es el mejor del circuito, lo tiene todo, es el más rápido, se mueve genial en pista, saca bien, el revés es muy bueno, el drive todavía es mejor y tiene una dejada mágica. Es un chico que a poco que le respeten las lesiones va a estar allí mucho tiempo. El tenis español disfrutará de tener un número uno mucho tiempo", dice el tío Toni.

Alcaraz debutará el viernes en la Caja Mágica

Carlos Alcaraz se encuentra en la parte alta del cuadro del Mutua Madrid Open. ¿Qué quiere decir eso? Que los partidos de primera ronda de esa parte del cuadro se disputarán el miércoles 26 y que los de segunda ronda se celebrarán el viernes 28. Carlitos está exento de la primera ronda así que su estreno en el torneo llegará el viernes. La zona baja del cuadro, por la que marchan Stefanos Tsitsipas y Daniil Medvedev, arrancará el jueves y sus partidos de segunda ronda se jugarán el sábado.