Feliciano López: "En el tenis de hoy en día no hay nadie como Alcaraz"

El quinto año de Feliciano López como director del Mutua Madrid Open coincide con el curso de su adiós a las pistas. «Lo que significa un torneo como este por dentro y lo difícil que es hacer que funcione no lo sabes cuando eres jugador. Te preocupas de entrenar, de tus movidas, pero de nada más», asegura. Hay muchas cosas nuevas este curso desde mañana en la Caja Mágica. Casi dos semanas de competición, cuadros de 96 jugadores, más pistas de entrenamiento... «Esto es un Grand Slam si lo piensas bien», asegura Feli, que el 8 de mayo se irá «a lo mejor con mi mujer y mi hijo dos o tres días a descansar un poquito».

¿Tiene algo que ver el torneo con el que conoció en 2002?

Es muy diferente el torneo y los jugadores. Ahora es infinitamente mejor. El nivel del circuito, los estándares, ha subido mucho en los últimos diez años. La ATP es muy exigente con los torneos para que todo sea un poco uniforme. Que no vengas a Madrid y las pistas sean increíbles y te vayas a jugar a Roma y no sean ni la mitad de buenas. Y eso con todo, con la comida, el transporte, los hoteles, el servicio médico... no se puede quejar nadie. Aquí hay unos niveles muy altos en todo. Cuando eres jugador no te das cuenta de esto. Unos son un pelín egoístas y piensan que tiene que estar todo listo para ellos y otros no reparan en ello.

¿En qué puede crecer o mejorar el torneo?

Lo que tenemos ahora es un reto grande porque el torneo ha crecido. Van a ser dos semanas y por ahora no ha habido ninguna queja. Que el torneo crezca supone que tenga que crecer la instalación, las zonas de jugadores, tener más pistas para poder tener un cuadro como el que tenemos. Este año y el que viene van a ser un reto y en 2025 con el nuevo estadio todo estará mejor. En ese nuevo estadio habrá más vestuarios, otro gimnasio, otro comedor... El reto es adaptar la Caja Mágica a un cuadro de 96 tenistas en el cuadro femenino y en el masculino.

¿Qué ha aportado Feliciano al torneo y viceversa?

Esto es una enseñanza tremenda. Este es mi mundo. Hay algunas cosas que me siento cercano a ellas, pero otras muchas no. Al principio me sentía un poco raro, pero ya me voy acostumbrando. Yo que toda mi vida he tomado mis decisiones como creía conveniente con la opinión de mi entrenador, de mi agente o de mi entorno más cercano, pero el tenista está acostumbrado a hacer un poco lo que quiere y tomar las decisiones él mismo. Ahora trabajo en equipo. Hay 35-40 personas trabajando todo el año y aquí se puede aprender de muchos porque este torneo es un monstruo tremendo.

¿Cuál debe ser el siguiente paso más allá del nuevo estadio?

Estamos un poco limitados. El sueño de Tiriac fue tener un torneo de dos semanas y eso ya es una realidad. A nivel de Masters 1.000, Madrid ha ido creciendo y con el nuevo estadio no veo en qué se puede mejorar. Se podría en pequeños detalles, pero a nivel de crecimiento como torneo es muy difícil. Tenemos tres estadios con techo, un estadio nuevo que va a tener entre 8.000 y 10.000 personas más y eso da la posibilidad de crecer más todavía. Habrá dos estadios enormes que ayudarán a dividir las sesiones de día y de noche, dar partidos que son de pista central ahora no los puedes tener ahí... analizando el circuito hay diferentes «miles» y Madrid se puede situar a la altura de Indian Wells, es decir, está muy, muy, muy arriba. La infraestructura y todo lo que se necesita es propia de un Grand Slam. A nivel de crecimiento como torneo estamos llegando a nuestros topes.

¿Queda algo de aquel torneo en el Rockódromo?

La nostalgia y la semilla de algo que la gente no creía que fuera a triunfar en Madrid. Creyeron algunos, muy pocos, y los primeros años fueron duros, pero hubo un boom. Aquí no había cultura de tenis y de repente llega Agassi y llegan los mejores del mundo y llegó la locura, pero eso había que mantenerlo y construir una base. El apoyo institucional y de las empresas ha ido poco a poco creciendo y ahora todo el mundo quiere estar aquí, pero hace 20 años no era así. En 2002 había mucho desconocimiento. Madrid, y lo digo con todo el cariño, no tiene mucha cultura deportiva. No es una ciudad deportivamente en la que el tenis haya sido una referencia. El fútbol lo acaparaba casi todo. Por eso es importante el trabajo que se hizo desde el primer año, pero costó convencer a todo el mundo.

De aquel año se recuerda la no final por la lesión de Jiri Novak y su partido con Agassi...

Era un niño, estaba empezando y fue el momento de mi carrera en el que vi que podía jugar contra los mejores. Gané un par de partidos y de repente jugaba contra Agassi. Estar a punto de ganarle me dio fuerza para poder jugar con toda esta gente. Recuerdo a mi padre nervioso. Lo pasaba muy mal cuando estaba yo en la pista e incluso me enfadaba con él.

Agassi, Federer, Djokovic, Nadal... ¿vio posible ganar alguno de los partidos contra ellos?

El de Federer en la Caja Mágica. Estaba 5-2 en el tie break del tercero y fallé un smash fácil. Tuve un partido también muy bueno con Federer en el Rockódromo que iba 6-4, 4-4 y 0-40. Con Novak no jugué mal, pero fue superior. Con Rafa creo que perdí en cuartos en el Madrid Arena.

Después de Barcelona, ¿qué torneos pretende jugar?

Mallorca y voy a intentar Queen’s y Wimbledon. En Queen’s me dijeron que iba a estar difícil porque querían dar las invitaciones a ingleses. Si no me dan el cuadro final, lo pediré para la previa. Quiero prepararme para Mallorca y Wimbledon.

El Mutua Madrid Open ha tenido muchos partidos con un ambiente digno de la Davis...

Sí, al principio era mucho conmigo. Ferrero, en su momento álgido en 2003. En el Alcaraz-Djokovic del año pasado había una energía en la pista tremenda. La afición de Madrid tiene eso, le gusta meterse en el partido.

Y después del Mutua... ¿capitán de la Davis?

Ojalá... de momento aquí estoy muy contento. Esto ha sido una suerte y estoy muy agradecido porque no fue fácil apostar hace cuatro o cinco años porque yo seguía compitiendo a full. Era el momento de hacerlo y no me equivoqué. Dos o tres años lo compaginé bastante bien. Espero que dure mucho porque la relación con todos es muy buena. Lo de Tommy Haas en Indian Wells aquí encendió alguna bombilla y pensaron que si eso estaba funcionando, por qué no se lo decimos aquí a Feli y ahí empezó a fraguarse. Lo de la Davis de momento está en manos del mejor, que es David.

La «Alcarazmanía» ya está en Madrid...

Es que Carlitos es muy divertido, crea afición, engancha a la gente... Gente que no ha visto tenis en su vida de repente ve a un chico de 19 años con un desparpajo tremendo que hace golpes impredecibles, que te levanta del sofá, ataca, defiende, sube a la red, con él no sabes lo que va a pasar y eso es muy bonito porque en el tenis de hoy en día no hay jugadores como él, con tanta variedad, tan valientes, con ese desparpajo. Es muy necesario que haya jugadores como él para enganchar a la gente joven.

«Rafa es mejor tenista que hace unos años, pero...»

Feli echará de menos en Madrid a su amigo Rafa. «Las cosas no están yendo como esperaban. Puedes imaginar lo que representa Rafa para este torneo y más en un momento así. A él lo que más le gusta es competir y cuando ha estado bien físicamente y el cuerpo le ha dejado, tenísticamente yo le he visto muy bien. Le veo incluso mejor tenista de lo que era hace años, tiene muchas más armas, lee mejor todavía los partidos, pero desde Wimbledon del año pasado no ha podido enlazar dos meses seguidos compitiendo. Tenis le veo muchísimo si puede competir con regularidad».

El director del torneo también tiene un recuerdo para sus impulsores: «Cuando nace esto es gracias a Manolo y a Álvarez del Manzano que fueron los que creyeron en el proyecto. Gracias a eso ha venido todo rodado. Desde el Ayuntamiento de Madrid, esté quien esté, el torneo siempre ha estado apoyado y ahí incluyo también a Manuela Carmena. Este torneo es de los madrileños al margen de que gobierne quien gobierne en el Ayuntamiento. Este torneo no es de un partido político en concreto».