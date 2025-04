Todas las claves para viajar con caballos

En los binomios viajan dos. Transportar caballos es un proceso que requiere de mucha planificación, gran experiencia y conocimiento de todas las necesidades que puede tener el animal durante el trayecto de turno. Desplazar un caballo no es subirlo a un camión y recorrer kilómetros hasta llegar al destino.

Ignacio Menéndez, CEO de RM Horses, empresa especializada en transporte equino a nivel nacional e internacional, comparte suexperiencia y consejos para propietarios y jinetes. "Es importante conocer con antelación el origen y destino, las fechas de salida y llegada, la duración del trayecto, los países a transitar y el número de caballos que viajarán", apunta Ignacio. A partir de esa información se organizan las paradas necesarias, las necesidades de cada animal y cualquier factor que pueda afectar a la travesía. Se trata de alterar lo menos posible su rutina: "Debemos asegurarnos de que su alimentación, horarios de descanso y rutina general no sufran cambios bruscos".

Cada caballo es un mundo, por lo que conocer sus necesidades particulares es básico. "Durante los viajes largos, los caballos deben llevar heno y agua fresca en todo momento, además de realizar paradas regulares donde puedan descansar, moverse y relajarse", señala el experimentado conductor. Uno de los errores más frecuentes que cometen quienes transportan caballos por primera vez es calcular mal los tiempos del trayecto. "Las personas tienden a no contemplar imprevistos como retenciones en carretera, pinchazos o retrasos en los trámites aduaneros. Se debe contar con un margen de tiempo para afrontar cualquier eventualidad sin estrés", advierte Menéndez.

Otro error habitual es no preparar adecuadamente al caballo para el viaje. Si el animal no está acostumbrado a viajar o no ha sido expuesto a traslados previos se pondrá nervioso y esto afectará a su estado físico y mental. "No eslo ideal que un caballo viaje muchas horas sin moverse, por lo que es importante prepararlos antes del viaje para minimizar el impacto", señala Menéndez. Las consecuencias de un transporte mal gestionado pueden incluir fatiga, deshidratación, estrés y rigidez muscular. Es recomendable que los caballos realicen pequeños paseos durante las paradas.

Los caballos de alta competición suelen estar acostumbrados a viajar, pero aun así hay medidas que les hacen el trayecto más cómodo. "Llevar una red de heno les ayuda a entretenerse y viajar acompañados de otros caballos también los hace sentir más tranquilos", asegura Menéndez. Además, la presencia de una persona de confianza hará que este proceso sea más ameno. "Si el caballo viaja con su mozo de cuadra habitual, reconocerá su presencia y se sentirá más seguro", añade.

El transporte de caballos está sujeto a normativas legales y sanitarias tanto a nivel nacional como internacional. Es necesario contar con permisos de transporte según la duración del viaje, certificados de desinfección de los medios de transporte, autorizaciones oficiales como transportista de servicio público, pasaportes y documentación sanitaria de los caballos y guía o TRACES, dependiendo del origen y destino del animal.