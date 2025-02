Maya de la Joya, cuando el caballo es el alma gemela

Maya de la Joya, con 22 años, es una de las amazonas más importantes del panorama hípico español. En el comienzo de la temporada detalla su vínculo con "Un Lord du Rozel", su caballo más especial, su visión sobre la moda ecuestre y la importancia de contar con un buen equipo.

¿Cómo conoció a "Un Lord"?

Fue el 2 de junio de 2018. Recuerdo verle y pensar: "Qué mono". Era pequeñito y todo alazán. Lo probé en Francia, en una finca, lo monté un poco y de ahí me lo llevé a un concurso nacional. Lo salté directamente en un Pequeño Gran Premio de 1,30 metros. Hice cero, fue fenomenal. A la semana siguiente lo volví a saltar en otro concurso nacional en Francia, y de ahí me lo llevé a un CHIO en Alemania. No me metieron en el equipo porque llevaba montando al caballo semana y media, así que salté la manga individual e hice cero. En el Gran Premio hice un toque, pero desde el primer momento nos llevamos fenomenal. Sin duda, ha sido el caballo más especial que he tenido nunca y que probablemente tendré en toda mi vida. "Un Lord" es mi caballo del alma, mi alma gemela. Nos conocemos muchísimo. Lleva conmigo casi siete años y no lo puedo querer más.

¿Qué le hace tan especial?

La personalidad que tiene. Es un caballo absolutamente luchador que siempre está al otro lado. Es puro corazón, porque no es el caballo más grande ni con más medios, pero todo lo que hace, lo hace con toda su voluntad. Además, él no se cree pequeño, se lo tiene súper creído. Se siente grande, él es un león. Además tiene todas las cualidades que tiene un caballo de alto nivel... es limpio, rápido, todo... En la cuadra siempre quiere mimos. Tiene un poco personalidad de entero, de caballo sin castrar, aunque él sí lo está.

¿Qué diría a las niñas que están empezando en la hípica?

Espero que nadie quiera ser como yo, porque al final cada uno tenemos nuestra trayectoria, pero para alguien que tenga mucha afición le diría que, sobre todo, hay que trabajar duro.y tener paciencia. También hay que dar con el equipo adecuado y los caballos adecuados, que te permitan aprender. Es importante tener un buen entrenador porque te pones en sus manos e incluso algún preparador psicológico, porque hay mucha frustración en este deporte y hay que estar dispuesto a sufrir. Se puede resumir en tener constancia y echarle horas y pasión.

¿Qué peso tiene la figura del entrenador?

Es fundamental en el equipo, porque es de quien te fías para que te guíe y para que te enseñe. Tener a alguien de confianza, que sientes que no te juzga, que sabes que te da confianza es fundamental. Ahora mismo he dado con el mejor entrenador que he tenido nunca, que es Ricardo Jurado. Es un gran profesional, aparte de ser un magnífico jinete que me inspira y me enseña muchísimas otras cosas, como, por ejemplo, la paciencia que hay que tener con los caballos jóvenes y con todo su proceso. Un entrenador humillante, te crea también dependencia de él. Un día te dicen que lo haces genial, luego que fatal, entonces te vuelves dependiente de lo que opine esa persona. Es muy importante elegir bien a quien tengas a tu lado para todo en la vida.

¿Y el mozo de cuadra?

Su figura es importantísima. Es quien cuida los caballos, o sea, como no tengas a alguien de confianza que está ahí al cien por cien estás un poco fastidiado. Son muchas horas con él y todo el día en los concursos. Tener un buen mozo y llevarte bien con él es casi más importante incluso que el entrenador. Si tienes un buen mozo, tienes una grandísima parte cubierta y eso da mucha tranquilidad. Tengo la suerte de contar con Mario Vázquez, que es fantástico y está ahí siempre. Cada día tiene una sonrisa.

Es influencer de moda ecuestre, ¿qué tendencias la inspiran?

La hípica es un deporte súper estético. Siempre, y sobre todo en moda femenina, se elige lo más elegante y estilizado. El toque de brillo nunca falta, en el casco, en los pantalones, en general, toquecitos en toda la indumentaria. Yo tengo la suerte de contar con Ariat. Me dan toda esta ropa y favorece muchísimo. Todos sus productos son comodísimos, en especial sus pantalones. Este es otro factor importante, que favorezca, pero que sea cómodo porque estamos haciendo deporte.

¿Qué planes tiene para esta temporada?

Sobre todo ir formando a mis yeguas jóvenes que tienen siete y nueve años. Con la de siete queremos hacer algo un poquito más grande. Pasar a pruebas de 1,35 o incluso algún 1,40 conforme vayan pasando los concursos, si está preparada. Con la de 9 a lo mejor saltamos algún 1,50 ya. Queremos seguir construyéndola, que vaya musculando y se vaya reforzando en alturas un poquito más grandes. Con "Un Lord" nuestro objetivo es mantenerlo en su estado. Tiene diecisiete años ya y está igual que cuando lo compré con diez. En cuanto a concursos tengo el sub'25 de París que voy a saltar con "Un Lord". Antes haré un nacional en Madrid este fin de semana en Las Cadenas. Después iré otra semana con las yeguas al Andalucía Sunshine Tour de Montenmedio, luego París y lo siguiente está por ver. Pero me gustaría en julio hacer el concurso de Chantilly porque es precioso.