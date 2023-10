El top 10 de los deportistas españoles con mejor sueldo en 2023

El deporte español vive un gran momento en varias modalidades. La muestra de ello es que, tal y como publica Forbes, existen hasta 100 deportistas que superan los dos millones de euros anuales. El mejor pagado es el golfista John Rahm con un total de 21.3 millones. El actual campeón de la Ryder Cup se acomoda en primera posición. Por detrás, aparecen Koke (16), Marc Márquez (15), Saúl (15), Asensio (14,5), Gabri Veiga (13), Rodri (12), Carlos Sainz (12), Alcaraz (9), Sergio García (6,5), Fernando Alonso (5), como algunos destacados. La última renovación de Koke hasta 2024 fue clave para que sus cantidades económicas ascendiesenhasta que convertirle en el jugador español mejor pagado.

Más Noticias Koke, del barrio a ser una leyenda del Atlético

El piloto de Moto GP, Marc Márquez, no pasa por su mejor momento. Pero eso no quiere decir que ni mucho menos no esté bien valorado en el mundo del motociclismo. El sueldo del español se mantiene en 15 millones al igual que en otras temporadas.

Destaca que ninguna mujer llega a esas cantidades. La excepción, aunque con matices, es Alexia Putellas que está entre las futbolistas con más ingresos anuales con cuatro millones de euros, pero su salario en el Barça no alcanza el millón.

El ya retirado Eden Hazard fue el futbolista mejor pagado de la Primera División española, con un salario bruto cercano a los 30 millones de euros anuales, según Capology.

La golfista Carlota Ciganda ganó la Solheim Cup y sumó 910.000€. Ciganda está llamada a ser una de las referentes en el tema económico al igual que Sorribes, Paula Badosa y Garbiñe Muguruza que estan por debajo de Carlota.

Rahm, Koke, Marc Márquez, Saúl, Asensio, Veiga, Rodri, Sainz, Llorente e Iñaki Williams confeccionan el top 10. Atletas, ciclistas, nadadores, luchadores... están fuera del top 10. Los futbolistas de LaLiga EA SPORTS tienen un sueldo mínimo de 182.000 euros. Esto es un gran aumento respecto al anterior salario mínimo, que era de 155.000 euros.