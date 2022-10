Koke, del barrio a ser una leyenda del Atlético

Koke nació en Vallecas, muy cerca del estadio del Rayo, y siempre que puede saca el orgullo de barrio. También lo hizo en un día histórico para él. «Mucho esfuerzo, mucho sacrificio y orgullo de que un chico de barrio, de Vallecas, consiga ser el jugador con más partidos del Atlético de Madrid. Quiero agradecer a toda la gente de mi barrio todo lo que han hecho por mí. Siento orgullo. Al final, los sueños se cumplen. Cuando tenía seis añitos no me quería ni apuntar al fútbol, porque me daba vergüenza. Me convenció mi madre con unas botas de colores. Y hasta el día de hoy. Gracias mamá», afirmó en el homenaje que le hicieron el pasado jueves, donde Adelardo, que era quien tenía el récord, le dio una placa con la cifra de 554, que era con la que el centrocampista se ponía en cabeza (ya lleva un duelo más disputado, el de Champions contra el Brujas). Han tenido que pasar 45 años para mejorar el registro de Adelardo, logrado en 1977.

Noticias relacionadas Fútbol. El Atlético se sale con la suya y ésta es la cantidad que pagará al Barcelona por Griezmann

Koke jugaba en la acera al lado de su casa, en un cuadrado que había en el parque, con los bancos como porterías, y ahora lo hace delante de miles de personas en todos los estadios del mundo, pero la esencia, en el fondo, es similar y el capitán dice que quiere «más». Con 30 años está en disposición de conseguirlo y de seguir sumando partidos, kilómetros y los litros de sudor que suele derrochar en el campo para correr por él y por todos sus compañeros.

Un sueño que comenzó en Vallecas…

Siguió en la @AtletiAcademia…

Y al que le quedan muchos años todavía para seguir haciendo historia.



❤️🤍 #CapitánDeLeyenda pic.twitter.com/HrSubEhFJZ — Atlético de Madrid (@Atleti) October 6, 2022

Cuando ganó el Atlético el doblete en 1996, Koke solo tenía 4 años y apenas lo recuerda. Su edad de chaval, cuando el fútbol se vive con más intensidad, fue con el equipo en Segunda División, el Atleti sufridor al que nunca abandonó su afición y que poco a poco volvió a recuperar momentos de gloria. Instalado en la élite desde hace tiempo, está siendo esta (también lo fue la pasada) una temporada complicada para la que Koke pide unidad y que todos remen en la misma dirección. En la Champions ya no tienen margen de error. En la Liga están a seis puntos del liderato, todavía a tiempo de reengancharse. Simeone retoma el discurso del capitán. «Confío en mis jugadores y en el equipo, porque veo que va creciendo y en busca de lo que estamos queriendo», dice el Cholo antes de la visita del Girona (sábado 8 de octubre, 16:15), que tiene en sus filas al futbolista cedido por los rojiblancos Riquelme, que está siendo una de las sensaciones de LaLiga. Será el primer encuentro de Koke en casa como el colchonero con más encuentros a sus espaldas. El 556.