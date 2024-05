Ancelotti se pronuncia sobre Mbappé y las palabras del presidente Sarkozy

Hace dos años, el Real Madrid ganó la Liga ante el Espanyol y se fue directamente a Cibeles a celebrarlo. Aquel día dejó una imagen icónica, la de Ancelotti, rodeado de sus futbolistas brasileños, con unas gafas negras y un puro. Este domingo el Real Madrid por fin va a celebrar a lo grande con su afición el título de Liga que certificó hace una semana y Ancelotti prometió que esta vez también habría puro y gafas negras. Con la final de la Champions asegurada, les toca disfrutar del segundo título de la temporada, y todo arrancará a las 10:00, cuando la plantilla saldrá de Valdebebas camino de visitar a las 10:30 la sede de la Comunidad de Madrid. Una hora después llegará al Ayuntamiento y luego el autobús descapotable se desplazará a la plaza de Cibeles a encontrarse con el madridismo.

«Tengo muchas ganas de ir a Cibeles, se me pone la piel de gallina sólo de pensarlo. Lo he visto desde la tele y quería vivirlo yo», decía en RMTV Brahim, que en Granada hizo un doblete para llegar a los 12 goles este curso. «Se ha ganado un papel importante en la plantilla», confirmaba Ancelotti, feliz de que su unidad B esté respondiendo. «Las sensaciones son buenas, todos compiten, todos luchan, muestran calidad y juegan como equipo. El objetivo es llegar con toda la plantilla a tope a la final y creo que lo conseguiremos», continuaba el técnico, que va a seguir dando minutos a Courtois y a Militao, titulares ayer.

Silencio sobre Mbappé

No quiso hablar Carlo Ancelotti del anuncio de delantero de dejar París ni de las palabras de Sarkozy, pidiendo al Madrid que deje a su futuro futbolista jugar los Juegos Olímpicos. «Es un asunto que no tengo en cuenta en este momento y no tengo derecho a comentar lo que dice el presidente de Francia».