Las últimas declaraciones de Macron sobre el asunto Mbappé

Kylian Mbappé marcó un golazo y, posteriormente, recibió los elogios de su entrenador, Luis Enrique. “¿Pasar ante la Real Sociedad o renovar a Mbappé? Las dos cosas”, declaró. Los medios locales apuntan a que ambos no pasan por su mejor momento. Mbappé no termina de ser el jugador de la anterior temporada y, en ciertas jugadas, se le ve frustrado. También hay que tener en cuenta que el sistema de Luis Enrique no le deja moverse con mucha libertad en los metros finales.

Más Noticias Tensión Mbappé-Luis Enrique en el PSG

El exseleccionador siempre fue claro con el galo y le defendió en ciertos momentos de tensión. Mbappé, por su parte, siempre defendió la importancia de Luis Enrique en el grupo. Pero el asturiano no fue el único que habló sobre el galo.

Macron también hizo lo propio. “Kylian marcará 50 goles con todos los entrenadores del mundo. ¿Si todo va bien entre nosotros? Siempre va bien. Tengo una gran relación con todos los jugadores y con Kylian también, desde el principio. Es un jugador de 25 años, pero muy maduro. Siempre he dicho que tiene una sonrisa en la cara. En los grandes equipos siempre se habla de muchas cosas, y eso también es lo que vende. Pero mi relación con Kylian y con los demás jugadores es muy buena”, afirmó.

RMC Sport informó que el capitán de la selección francesa estaba enfadado y echando la ‘reprimenda’ a la plantilla tras el último partido de Champions. Ahora hay que comprobar si el 2024 traerá estabilidad al cuadro parisino.