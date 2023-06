José Mourinho rechaza un último ofertón

José Mourinho es uno de los técnicos más valorados en todo el mundo. Ganador de la Conference League y subcampeón de la Europa League durante la actual campaña, rechazó una suculenta propuesta de Arabia Saudí. Tal y como explica el Corriere dello Sport, el entrenador portugués se reunió con una delegación del Al-Ahly en Londres y participaron el propio técnico y también el presidente del conjunto saudí. Las cifras eran asombrosas.

La última imagen pública de José Mourinho se recuerda saliendo muy enfadado con el árbitro en la final de la Europa League y bajando al parking para insultar al colegiado. "El árbitro parecía español... Nos vamos a casa muertos por una injusticia", decía minutos antes de protagonizar la escena. "¡Eres una puta vergüenza, eres una puta vergüenza!". "Jodidos", "vete a la mierda" y "puta". El 'Daily Mail' publica que Mourinho le dijo a Taylor "Maldita vergüenza hombre, es una maldita vergüenza". Mourinho también gritó: "¡Fucking UEFA, fucking UEFA!", dijo.

A partir de aquí, Mou recibió críticas, en especial de Antonio Cassano que aprovechó la eliminación de José Mourinho en la final de la Europa League para criticarle en el canal Twitch ‘BoboTv’ de Vieri. "El árbitro se ha equivocado, pero como otros fallan goles, Taylor no ha estado a la altura. Todo lo que ocurrió después empezó con Mourinho, que se fue abajo a protestar. Los vídeos llegaron rápidamente a todos y, entonces, ya vimos a su familia aterrorizada. Dijo que se va de vacaciones, ojalá no regrese más a Italia. Es un asco, en estos dos años solo vimos peleas, arruinó la imagen de la Roma, no hizo el bien de la entidad. Lo espero para mi gente: que se vaya a Portugal y no regrese más a entrenar en Italia", afirmó.

Mourinho tiene contrato hasta 2024 lo que significa que ambos clubes primero deberían negociar para llegar a un acuerdo. Lógicamente, el club italiano no pondría las cosas fáciles. Sonó para el PSG, pero una de las preguntas que más incertidumbre genera es si encajará bien con Mbappé. La gran personalidad de ambos deja dudas a la hora de trabajar en conjunto.