Unicaja hace historia como líder de la primera fase y podría haber Clásico en semifinales

Ni Real Madrid ni Barcelona, Unicaja. El equipo malagueño, el equipo que el año pasado ganó la Copa del Rey y el que este año ha levantado la Basketball Champions League, es el líder de la primera fase de la Liga Endesa, el equipo que afrontará con el factor cancha todas las eliminatorias en la lucha por el título. Es la segunda vez en su historia que los malagueños cierran la primera fase como líderes. Ya lo hicieron en la temporada 2005-06 y terminaron proclamándose campeones. Es el primer equipo desde el curso 2008-09 que acaba con el dominio de los dos grandes antes de los playoffs.

La vigésimo octava victoria, con la que batieron el récord de 27 que sumaron hace 23 años, llegó ante el Zunder Palencia. Los castellanos, que llegaban ya descendidos, plantaron cara en los dos primeros cuartos y luego sufrieron al que hasta ahora es el mejor equipo de la competición. El grupo de Ibón Navarro tiene un balance de 6-2 ante los equipos de la Euroliga (Real Madrid, Barcelona, Valencia y Baskonia) y su candidatura a todo es más seria que nunca. Los cruces de cuartos, a tres partidos y que comenzarán el miércoles 15, son: Unicaja-BAXI Manresa, Real Madrid-Dreamland Gran Canaria; Barcelona-Lenovo Tenerife y Valencia Basket-UCAM Murcia.

El drama de la jornada se vivió en Santiago de Compostela. Los gallegos llegaban a la última jornada obligados a ganar al Joventut y que el Covirán Granada no lo hiciera ante el Dreamland Gran Canaria. El Monbus cumplió con su trabajo, pero pese a sumar cinco victorias en los últimos seis partidos no lograron la permanencia. Los andaluces remontaron en los dos últimos cuartos y seguirán un año más en la Liga Endesa.

Uno de los fracasados de la temporada fue el Baskonia que con su derrota en Madrid se quedó fuera de los ocho mejores en beneficio del BAXI Manresa. Los vitorianos plantaron cara al equipo de Chus Mateo, pero no pudieron contrarrestar la inspiración ofensiva de los blancos. El Madrid será el equipo que el miércoles abra los "playoffs" ante el Dreamland Gran Canaria. "Tenemos Berlín con la Final Four muy cerca y no podemos cometer errores", asegura Chus Mateo.

106. Real Madrid (28+28+20+30): Campazzo (10), Abalde (10), Musa (19), Yabusele (8) y Tavares (9) -quinteto titular- Rudy (14), Hezonja (12), Rodríguez (0), Poirier (18) y Llull (6).

100. Baskonia (26+21+29+24): Chiozza (3), Marinkovic (17), Sedekerskis (11), Rogkavopoulos (6) y Costello (19) -quinteto titular- Raieste (9), Miller-McIntyre (23), Díez (3) y Kotsar (9).

Árbitros: Conde, Olivares y Gonzalez. Sin eliminados. Técnica a Kotsar.

Incidencias: 7.475 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la última jornada de la primera fase.

34ª jornada: Unicaja, 93-Zunder Palencia, 69; UCAM Murcia, 68-Río Breogán, 61; Lenovo Tenerife, 84-BAXI Manresa, 80; Bàsquet Girona, 79-Casademont Zaragoza, 89; MoraBanc Andorra, 99-Valencia, 71; Surne Bilbao Basket, 68-Barcelona, 72; Monbus Obradoiro, 97-Joventut, 71; Real Madrid, 106-Baskonia, 100 y Covirán Granada, 74-Dreamland Gran Canaria, 67.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Unicaja (28/6); 2. Real Madrid (28/6); 3. Barcelona (23/11); 4. Valencia Basket (21/13); 5. UCAM Murcia (21/13); 6. Lenovo Tenerife (21/13); 7. Dreamland Gran Canaria (20/14); 8. BAXI Manresa (19/15); 9. Baskonia (18/16); 10. Joventut (16/18); 11. MoraBanc Andorra (13/21); 12. Casademont Zaragoza (13/21); 13. Surne Bilbao Basket (13/21); 14. Bàsquet Girona (13/21); 15. Río Breogán (11/23); 16. Covirán Granada (11/23); 17. Monbus Obradoiro (11/23); 18. Zunder Palencia (6/28).

Cuartos de final (a partir del día 15): Unicaja-BAXI Manresa; Real Madrid-Dreamland Gran Canaria; Barcelona-Lenovo Tenerife y Valencia Basket-UCAM Murcia.