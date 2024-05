Olympiacos desgasta al Barça y desafía al Madrid en la Final Four (59-63)

No habrá Clásico en la Final Four. Olympiacos tomó el Palau y el Real Madrid se medirá en la semifinal con los griegos en una reedición de la final del pasado año. El Barça hizo una propuesta de intensidad y defensa a la que los griegos supieron adaptarse como un guante. Les costó, pero terminaron sintiéndose más cómodos que un Barcelona que jugó contra natura. Se quedó por debajo de los 60 puntos y se despidió de su cuarta Final Four seguida.

El Barça decidió que para rebajar el peso de la agresividad del Olympiacos en el partido la mejor solución era multiplicarlo. Y fue lo que hicieron los hombres de Grimau. El Palau estuvo salpicado de empalizadas y los griegos sólo fueron capaces de sumar 9 puntos en el primer cuarto y 16 en el segundo. Esa parte del plan era complicado de mejorar, pero... si la defensa del Barça fue capaz de fijar la temperatura de salida en ataque no sucedió lo mismo. La intensidad generó media docena de pérdidas en el primer cuarto, la mitad de ellas fueron cosa de Ricky. El Olympiacos tardó cuatro minutos en anotar, falló los seis primeros lanzamientos y los porcentajes del primer cuarto resultaron ridículos. Cuando en el Barça dejaron algún detalle los talentosos, léase Parker, Willy y Laprovittola, el trabajo pareció merecer la pena (18-9). Pero sólo lo pareció porque los griegos supieron armarse de paciencia.

Debajo de un partido duro, trabado y espeso podría firmar siempre Bartzokas. Su equipo tardó un cuarto de hora en aclimatarse al juego propuesto por el Barça. Con el físico de Milutinov, McKissic o Wright todo el trabajo arduo del Barça se quedó en casi nada. Porque los griegos frenaron la sangría de las pérdidas y el rebote ofensivo del Barça no se traducía en puntos. El esfuerzo atrás no encontraba correspondencia en un acierto presentable. Por eso el 10/37 del Barça en el tiro durante los dos primeros parciales deparaba un marcador raquítico. Uno más propio de un final de primer cuarto, 27-25.

Y la tendencia no varió. Hubo otro amago del Barca con otro fogonazo de talento de Laprovittola, Abrines y Vesely. Pero fue apenas un instante (38-30). Bartzokas repitió la fórmula para que al Barça ni se le ocurriera sentirse cómodo por un momento. Regreso Milutinov con su corpachón y los griegos, poco a poco, con trabajos forzados, sudando, volvieron a igualar el choque y llegar al último cuarto con todo por decidir (40-40). El Barça fue incapaz de encontrar el talento en la primera mitad del tramo decisivo, ni siquiera fogonazos y como los griegos siguieron a lo suyo Olympiacos y encontraron a McKissic se pusieron por delante. Tres triples del alero estadounidense y uno más de Papanikolau situaron al Barça al borde del abismo (49-57). Ocho puntos de diferencia para este Olympiacos es un tesoro demasiado valioso y cuando quiso reaccionar el Barça era demasiado tarde. Adiós al Clásico en la Final Four.

59. Barcelona (12+15+13+19): Satoransky (2), Laprovittola (19), Kalinic (0), Parker (4) y Vesely (6) -quinteto titular- Rubio (6), Willy (9), Jokubaitis (2), Abrines (13) y Da Silva (0).

63. Olympiacos (9+16+15+23): Walkup (3), Canaan (6), Papanikolau (9), Peters (6) y Fall (0) -quinteto titular- Williams-Goss (8), Milutinov (8), Petrusev (5), Larentzakis (12) y Wright (2).

Árbitros: Radovic (Cro), Javor (Esl) y Nikolic (Ser). Sin eliminados.

Incidencias: 7.237 espectadores en el Palau Blaugrana. Quinto partido correspondiente a los playoffs de cuartos de final de la Euroliga.

