Usain Bolt bromea con la oferta de Arabia a Mbappé: “Vuelvo por 776 millones”

Usain Bolt se despidió del atletismo en 2017. Años después, Usain bromeó mediante sus redes sociales. "Estoy preparado para volver por este salario anual". En el mismo tweet, la cifra en la que tasó su posible vuelta la cifró en 776 millones. Pero no todo son elogios al atacante. Marco Asensio habló en rueda de prensa sobre sus primeras sensaciones en el club parisino. "Un club siempre que estar por encima de cualquier jugador. Hay que tener mucho respeto al club pero creo que todos aquí tienen ese respeto. Mis primeras impresiones son muy buenas. Las instalaciones del PSG son increíbles. Todo el club me dio una gran bienvenida, todos los jugadores, además del staff técnico. Tengo muy buenas sensaciones y tengo muchas ganas de seguir descubriendo el club, mis compañeros de equipo y muy ganas de jugar este primer partido en Japón", respondió.

Antetokounmpo tampoco quiso perder la oportunidad de bromear. El griego de la NBA publicó una foto acompañada del siguiente mensaje: "Al Hilal, podéis ficharme, me parezco a Kylian Mbappé". La respuesta del atacante fueron 13 emoticonos riéndose del tuit. Los mandatarios del PSG insisten en que sí se iniciaron conversaciones para su renovación, el delantero ya ha manifestado en dos ocasiones, primero mediante un comunicado y después en la entrevista de Gazzetta dello Sport, que en ningún momento se ha negociado una ampliación de contrato porque su intención es no renovar hasta 2025 y que, además, la dirección deportiva lo sabía desde el 15 de julio de 2022.

Mbappé ya estuvo en 2012 cerca del conjunto blanco. "Mbappé no vino invitado a hacer ninguna prueba, sino que estuvo de vacaciones y visitó la Ciudad Deportiva", afirma Ramón Martínez -ex responsable de ‘La Fábrica’-. En total, Mbappé estuvo cuatro días y su familia en ningún momento aceptó que fichase por el club. "Era un chico de 14 años, sus padres buscaban protegerle y preferían que siguiese en Francia", afirmó a este medio una persona cercana al jugador. "Recuerdo muy poco, fueron apenas unos días y éramos unos niños, yo estaba lesionado en ese momento de una rotura de cubito y radio y no entrenaba con el grupo en ese momento. Fue una pena", dijo Javier Brea.