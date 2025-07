Valiosa experiencia internacional para los españoles en el Europeo de Doma Clásica U25 y Young Riders

Del 9 al 13 de julio, Kronberg (Alemania) acogió una nueva edición del Campeonato de Europa de Doma Clásica en las categorías Young Riders y U25, dos categorías importantes para el desarrollo de los futuros talentos de la disciplina. España compitió con sendos equipos completos en ambas.

Más allá de los resultados, este campeonato ha supuesto una excelente oportunidad de crecimiento y aprendizaje para todos los binomios, varios de ellos debutantes en una cita continental. En un campeonato marcado por el altísimo nivel, nuestros representantes dieron lo mejor de sí.

Young Riders

El equipo español en esta categoría estuvo compuesto por María Badell Sánchez con "Lets Go Crazy", Pablo García Cobos con "Let It Go T", Eva Gonzalo García con "Just Happy" y Javier Guillén Callejas con "Resuelto AS". Para María, Pablo y Eva fue su primer Campeonato de Europa, mientras que Javier Guillén sumó su quinta participación consecutiva, todas con su querido "Resuelto AS".

La competición arrancó el miércoles 9 con la prueba por equipos. Participaron 54 binomios, y debido al gran número de participantes, la prueba se dividió en dos jornadas. María Badell fue la encargada de abrir la participación española, siendo además la primera en salir al cuadrilongo. Su debut continental, con tan solo 19 años, se saldó con una media de 67,030%, lo que la situó en la posición 31ª y la convirtió en la mejor española de la prueba.

El podio por equipos quedó dominado por Alemania, que se llevó el oro. Países Bajos se hizo con la plata y Dinamarca, el bronce.

La prueba individual, disputada entre el viernes y el sábado, también dividida en dos días, reunió a 53 binomios y coronó a Lana-Pinou Baumgürtel como campeona individual con una media de 75,206%. La plata fue para Anniek van Dulst (Países Bajos) y el bronce para Anna Teibel Raben (Dinamarca). En esta segunda prueba, el mejor español fue Javier Guillén con "Resuelto AS", quienes lograron una media de 67,382% y finalizaron en el puesto 25º.

A pesar del esfuerzo, ningún binomio español logró la clasificación a la final Freestyle, que se disputó el domingo por la mañana con los 18 mejores binomios. Una vez más, la gran protagonista fue Alemania: Lana-Pinou Baumgürtel volvió a imponerse, seguida de Lucie-Anouk Baumgürtel. El bronce fue para Anna Teibel Raben.

U25

En la categoría U25, España también compitió con un equipo completo: Júlia Álvarez Abad con "Dark Rose de Fangar", Giovanni Torrens Bentz, con "Euro Boy", Marta Villaescusa Bueno, con "Goerklintgaards Quantico" y Adrián Muñoz Jurado, con "Pramwaldhof’s Scubido".

Para Marta y Adrián, esta fue su primera experiencia europea, mientras que Giovanni Torrens participaba por tercera vez, tras sus actuaciones en Hartpury 2022 y Budapest 2023. Por su parte, Júlia Álvarez es la amazona con mayor bagaje internacional del equipo, ya que ha representado a España en los Europeos de Fontainebleau (2018), Budapest (2020 y 2023), Oliva (2021), St. Margarethen (2024) y ahora en Kronberg.

La prueba de equipos, correspondiente a la Intermedia II, también se celebró en dos jornadas debido a la participación de 46 binomios. Alemania se colgó el oro, Países Bajos la plata y Gran Bretaña el bronce.

El viernes dio comienzo la prueba individual, el Gran Premio U25, que reunía a 45 binomios y que también se desarrolló en dos jornadas. La victoria fue para la alemana Anna Schölermann, con "Springborgs Guardian", quien firmó una media de 74,718%, seguida por su compatriota Moritz Treffinger y la danesa Sara Aagaard Hyrm. La mejor actuación española la protagonizó Júlia Álvarez con "Dark Rose de Fangar", logrando una media de 65,616% y finalizando en el puesto 34.

Al igual que en Young Riders, ningún binomio español accedió a la final Freestyle, que se disputó el domingo al mediodía. En ella, Moritz Treffinger se impuso con "Cadeau Noir" y una media de 80,400%, acompañado en el podio por Sara Aagaard Hyrm y Felicitas Hendricks.

Aunque los resultados no fueron los esperados, la participación española en este Campeonato de Europa ha dejado muchos motivos para el optimismo. Para varios de los binomios ha sido su primera experiencia internacional a este nivel, y el simple hecho de competir contra la élite europea ya supone un logro en sí mismo.

Además, la presencia de Javier Guillén, Júlia Álvarez o Giovanni Torrens, que acumulan ya múltiples europeos, habla de una base sólida de jinetes que sigue formándose.