El veto del ajedrez a las jugadoras trans incendia el debate: "¿Son los hombres más inteligente que las mujeres?"

El ajedrez vuelve a ser protagonista. El escándalo de las supuestas perlas anales como método de hacer trampas en el ajedrez hizo correr ríos de tinta durante todo el pasado año. Si el ajedrez quería ruido y volver a la primera línea mediática, no hay duda de que con el conflicto Carlsen contra Niemann lo logró. Pero ahora, es un lío degéneros el que ha vuelto a sacudir el llamado deporte de reyes y provocar un sonoro escándalo.

La “graves consecuencias” que la ley trans tiene sobre las mujeres y, en concreto, el mazazo que supone la participación de atletas trans para el deporte femenino se ha convertido en una de las grandes batallas del feminismo durante los últimos años. Una guerra que han mantenido amparadas en las ventajas biológicas de las deportistas tránsgeneros que impide a las mujeres competir en Igualdad. TRas meses consultas y estudios científicos muchas federaciones -natación, rugby, ciclismo, remo...- dieron marcha atrás en su apertura trans y decidieron prohibir la participación estas atletas en torneos oficiales. Sin embargo la última Federación en unirse a este veto ha sorprendido al mundo del deporte: el Ajedrez.

Un menosprecio a las mujeres

La FIDE, entidad rectora del ajedrez a nivel global, ha anunciado su resolución de excluir a las mujeres transgénero de los torneos competitivos femeninos. La FIDE también dijo que los hombres trans que habían ganado títulos femeninos antes de la transición verían abolidos sus títulos.

La FIDE añadió que los casos individuales requerirían "más análisis" y que una decisión podría tomar hasta dos años y agrego que los jugadores transgénero aún podrían competir en la sección abierta de sus torneos -una categoría en la que sí pueden competir hombres contra mujeres-.

Muchos órganos rectores del deporte han estado trabajando en políticas para los atletas transgénero que no "perjudiquen" los éxitos del deporte femenino, pero el ajedrez no implica niveles comparables de actividad física. Sin ventaja biológica en la práctica de este deporte el escándalo no tardó en estallar: ¿Son los hombres más inteligentes que las mujeres?

El debate no solo ha inundado las redes sociales sino que expertos, sociólogos y deportistas también se han sumado a la controversia. El Centro Nacional para la Igualdad Transgénero ha criticado la decisión de manera tajante: "Esto es tan insultante para las mujeres cis (cisgénero), para las mujeres trans y para el juego en sí. Se asume que las mujeres no podrían ser competitivas contra los hombres, y se basa en ideas ignorantes anti-trans".

Richard Pringle, profesor de sociología y educación en la Universidad de Monash en Australia, en un análisis en el Washington Post, afirma en que el manual actualizado de la FIDE "sugiere que los hombres son de alguna manera estratégicamente mejores", ya que "no existe esa dimensión física en el ajedrez, es un juego de estrategia". Un argumento muy utilizado en la guerra desatada en la red social "X" (antes Twitter). "Los hombres tenemos una configuración lógica espacial distinta a la de las mujeres por lo tanto no es solo lo físico, años de evolución la han dado un cerebro más lógico abstracto y espacial al hombre con respecto a la mujer por lo tanto hasta en eso hay diferencias notables" se puede leer en unos de los comentarios que sustentan esta teoría.

Yosha Iglesias, una ajedrecista profesional trans con el rango de maestra de ajedrez de la FIDE, ha mostrado su preocupación en redes sociales por una políticaque conduciría a un "daño innecesario" para las jugadoras trans y las mujeres. "Esta terrible situación conducirá a la depresión y los intentos de suicidio", dijo Iglesias.

La gran maestra y dos veces campeona femenina de EE. UU., Jennifer Shahade, también criticó la decisión de la FIDE y dijo que la política era "ridícula y peligrosa". "Es obvio que no consultaron con ningún jugador transgénero para decidirlo... Insto encarecidamente a la FIDE a que dé marcha atrás en esto y empiece de cero con mejores asesores", dijo Shahade.

"Me dijeron que el cerebro las mujeres es más pequeño"

La diputada británica Angela Eagle, ganadora conjunta del campeonato británico de ajedrez femenino sub-18 de 1976, fue muy tajante al respecto: "No hay ventaja física en el ajedrez a menos que creas que los hombres son inherentemente más capaces e inteligentes en el juego que las mujeres".

"Pasé mi carrera ajedrecística sufriendo la misoginia de este deporte y escuchando cosas como que el cerebro de las mujeres era más pequeño que el de los hombres y que ni siquiera deberíamos estar jugando, y ahora llega esto. La prohibición es ridícula y ofensiva para las mujeres", sentenció.

El deporte sigue sin encontrar una solución eficaz al encaje de los deportistas trans y el ajedrez solo ha llegado para echar más leña al fuego