Una de las 'víctimas' de Ilia Topuria desacredita su pegada: "No sentí que Topuria pegara tan fuerte"

Ilia Topuria está en boca de todos. El actual campeón del peso ligero es la estrella de la UFC en estos momentos, y por ello muchos tratan de incluir su nombre en cualquier conversación. Tras vencer a Volkanovski y a Charles Oliveira, entre otros, Ilia Topuria se ha convertido en el mejor peleador de la UFC, tal y como lo señala el ranking libra por libra.

Y sobre el hispano-georgiano ha vuelto a hablar Max Holloway, una de las 'víctimas' del hispano-georgiano. El hawaiano regresará este fin de semana a la jaula de la UFC para enfrentarse a Dustin Poirier por el cinturón del BMF.

Y en la previa a este combate, Max ha vuelto a tener unas palabras para Ilia Topuria, donde ha desprestigiado su poder de golpeo.

Holloway le resta poder de pegada a Topuria

Si algo ha caracterizado a Ilia Topuria dentro de la UFC es su pegada. El hispano-georgiano ha derrotado a seis de sus nueve oponentes por la vía del nocaut o TKO (nocaut técnico), consolidándole como uno de los mejores boxeadores de la compañía

Sin embargo, para Max Holloway el poder del campeón no es para tanto. Según unas declaraciones del estadounidense para Stake, Topuria no es el rival que más fuerte le ha golpeado de todos a los que ha enfrentado.

"No sentí que Topuria pegara muy fuerte. Pero visto lo visto, sí que debe hacerlo. Cuando me enfrenté a Justin Gaethje, sentí que pegaba más fuerte y pateaba más fuerte. Con Ilia no lo sentí así" aseguró Holloway.

Holloway subestima las victorias del hispano-georgiano

Pero no solo cuestiona el golpeo del actual número uno del ranking libra por libra. A pocos días de su combate, Holloway también ha aprovechado para subestimar la racha de victorias de Ilia. Según el actual campeón del BMF, Topuria ha vencido grandes nombres pero que llegaban en mal estado.

"La gente solo se fija en los nombres, no en los récords. Volk venía de el nocaut frente a Islam, luego yo, ¿y qué tenía Charles? ¿Una racha de una sola victoria?", declaraba Shak MMA.

Y es que estas declaraciones chocan con lo que ha sido la realidad. Max Holloway se enfrentó a Ilia Topuria después de vencer a uno de los peleadores más peligrosos en la UFC. Su KO a Justin Gaethje por el cinturón del BMF le colocó como uno de los luchadores mejor valorados de la compañía.

Tras ello, se enfrentó a 'El Matador', y el resultado ya lo conoce todo el mundo. El hispano-georgiano derrotó por primera vez al estadounidense por la vía del nocaut, sentando un precedente que ya apuntaba a ser histórico.

¿Es posible un Holloway vs Topuria 2?

Max Holloway defenderá el cinturón del BMF este próximo sábado en el 'último baile' de Dustin Poirier, que se retirará de las MMA para siempre. Lo hará en el peso ligero, después de haber tomado la decisión de abandonar el peso pluma, tal y como lo hizo Ilia Topuria.

Por ese motivo, Holloway ha sido preguntado por una posible revancha con 'El Matador'. Esta fue su respuesta: "¿Pelear con Ilia en las 155 libras? Ya veremos... Estaba eufórico cuando Ilia anunció que volvería a las 155 libras, y cuando supe que había conseguido la oportunidad por el título pensé 'dios mío'. Incluso en la pelea por el título entre Ilia y Charles fui el hombre más feliz del mundo. Tengo historia con los dos".

Además, 'Blessed' aprovechó para lanzar un reto al hispano-georgiano: "Sé que a Topuria le gusta andar con el título de la BMF, pero si quiere el auténtico, sabe dónde encontrarme", confirmaba.

Lo cierto es que no parece que ambos luchadores vayan a encontrarse en un futuro cercano, puesto que sus caminos son muy distintos. El tiempo dirá si los dos luchadores se reencuentran en el centro de la jaula.