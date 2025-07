Justin Gaethje llama a pelear a Ilia Topuria: "Le quiero noquear en noviembre en el Madison Square Garden"

La victoria de Ilia Topuria y su proclamación como campeónha agitado la división del peso ligero. Tras varios años donde Islam Makhachev dominaba, la llegada del hispano-georgiano supone una bocanada de aire fresco.

Y es que ahora son muchos los que pretender pelear con Ilia. Tras el KO espectacular a Charles Oliveira en el primer round, son muchos los que se han pronunciado acerca de un próximo combate contra 'El Matador'.

Sin embargo, las opciones reales que maneja la UFC no son muy amplias. Del top 10 de la división, parece haber tres candidatos claros para ser la próxima pelea de Ilia Topuria en el peso ligero. Una pelea que, según lo que confirmo el propio Ilia, podría estar produciéndose este mismo año.

Uno de estos contendientes posibles es Justin Gaethje, que actualmente se encuentra en el número tres de la división. El estadounidense es una opción real y ya ha mandado su primer mensaje al campeón.

Gaethje manda un mensaje a Ilia Topuria

El hispano-georgiano es el nuevo rey de la división. Su poder de finalización ha sorprendido a la UFC, que ya lo posiciona como el mejor peleador del mundo. Sin embargo, su corona hace que muchos quieran aspirar a ella.

Uno de ellos es Justin Gaethje, que recientemente señaló a la UFC que quería ser el próximo en la cola y, de lo contrario, se plantearía su retiro. El estadounidense cayó derrotado por Max Holloway en abril de 2024 y salió victorioso de su último combate ante Rafael Fiziev en marzo de este mismo año.

Por ello, y tras estar ranqueado en el número tres de la división, Justin busca una nueva oportunidad por el título. Recientemente, el estadounidense lanzó un mensaje a Ilia Topuria para verse las caras este mismo año.

"Topuria es un nombre importante ahora mismo. Es un engreído. Me gustaría noquearlo en noviembre en el Madison Square Garden", aseguraba Gaethje en la previa al combate entre Topuria y Charles Oliveira.

¿Quién será el próximo rival de Ilia Topuria?

Tras la contundente victoria de Ilia Topuria ante Charles Oliveira, la UFC podría barajar diferentes opciones para el hispano-georgiano en su combate. Si se sigue el ranking oficial del peso ligero, Arman Tsarukyan se encuentra como contendiente número uno, Charles Oliveira en el número dos y Justin Gaethje en el número tres.

No obstante, el que más papeletas tiene es Paddy Pimblett. El peleador inglés es el rival que mejor se ha posicionado para enfrentar a Ilia Topuria en su próximo combate, a pesar de estar ranqueado en la posición número ocho. La mala relación que tienen ambos peleadores se ha hecho notar en varias ocasiones, y al terminar el combate entre Topuria y Oliveira, el de Liverpool subió al octógono para encarar al hispano-georgiano.

Y es que Ilia llamó a sus próximos rivales advirtiendo de lo que se les venía a partir de su victoria, y Pimblett no dudó en contestar enfrente de él. Una imagen que ha recorrido el mundo entero y que parece la excusa perfecta para que la UFC empareje próximamente a ambos.

El 'sueño' de Ilia Topuria

Sin embargo, el objetivo preferido de Ilia Topuria es Islam Makhachev. El hispano-georgiano subió al peso ligero en busca del daguestaní, pero este decidió ascender al peso welter para proclamarse campeón. Ahora, tras hacer dueño del peso ligero, Ilia sueña con un combate que le enfrente al que ha sido hasta ahora el número uno libra por libra de la UFC.

Sin embargo, parece que eso no entra en los planes de la UFC, que han pedido a Ilia no comentar nada acerca de ese tema, evitando un posible combate entre ambos. No obstante, ante las preguntas de los periodistas durante la presentación de 'Mucho', la nueva bebida de 'El Matador', Topuria bromeó acerca de su combate soñado.

"Totalmente viable (enfrentar a Islam Makhachev). De mi parte sí. Si fuera por mí, el sábado que viene tendríamos un UFC en España contra Makhachev en el primer asalto y en el segundo contra Paddy, pero no solo depende de mi", aseguraba en tono sarcástico el hispano-georgiano.