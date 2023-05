El vídeo definitivo publicado por Vinicius: "mono", vete a recoger plátanos", "deseos de muerte"

A Vinicius le ha dejado tocado moralmente lo que ha pasado en Mestalla y lo que ha venido sucediendo sistemáticamente durante toda la temporada, casi cada vez que el Real Madrid disputaba un encuentro de Liga lejos del Santiago Bernabéu. En la noche del lunes, más de 24 horas después del final del partido en Mestalla, puso una nueva entrada en Instagram, con un vídeo en el que detallaba varias de las veces en las que ha sido insultado, llamándolo "mono", "macaco", "uh, uh, uh", "vete a recoger plátanos" o deseándole la muerte. Aparecen las fechas y se ven imágenes del Metropolitano, de Mestalla, del José Zorrilla de Valladolid, Son Moix... y termina con la frase: "El racismo es un crimen".

Junto a las imágenes escribe un largo texto en el que se nota su bajo estado de moral y lo poco que espera de las autoridades deportivas para que la situación cambie. De hecho la última frase es lapidaria: "Esto no es fútbol, es inhumano". "Comprobado. Cada jornada fuera de casa trae consigo una sorpresa desagradable. Y esta temporada hubo muchas. Deseos de muerte, muñeco colgado, muchos gritos criminales... Todos registrados. Pero el discurso siempre recae en 'casos aislados', 'un aficionado'. No, no son casos aislados. Son episodios continuados repartidos por varias ciudades de España (e incluso en un programa de televisión). Las pruebas están ahí, en el vídeo. Ahora te pregunto: ¿Cuántos de estos racistas tenían sus nombres y fotos expuestos en páginas web? Respondo para hacerlo más fácil: cero. Ninguno para contar una triste historia o disculparse públicamente", relata el futbolista del Real Madrid.

"¿Qué falta para criminalizar a esta gente? ¿Y castigar deportivamente a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores no cobran a La Liga? ¿No se molestan las televisiones en retransmitir esta barbarie cada fin de semana? El problema es muy grave y las notas de prensa ya no sirven. Echar la culpa para justificar actos delictivos tampoco. No es fútbol, es inhumano".