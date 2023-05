¿Qué hace la Justicia?: Esto es lo que ha pasado con las nueve denuncias anteriores de Vinicius

Vinicius ha sido el centro de atención de todos los partidos que el equipo blanco ha disputado esta temporada. Todos sus gestos son seguidos al detalle por las cámaras. Los rivales intentan frenarle con patadas y toda esta situación genera un contexto cuanto menos complicado mientras se suceden los insultos racistas desde la grada. En la tertulias deportivas sigue siendo el gran tema de debate y ayer volvió a serlo tras la lamentable situación vivida en Mestalla donde el brasileño volvió a sufrir insultos racistas por parte de la grada. Una situación que también se vivió fuera del estadio a la llegada del expedición del Real Madrid como demuestran los vídeos publicados en redes sociales.

Una situación que, lamentablemente, se ha producido ya demasiadas veces como demuestran las nueve denuncias registradas por insultos racistas contra el delantero del Real Madrid. Pero ¿Qué ha pasado con estas denuncias? ¿Qué medidas o sanciones ha habido? La RFEF entiende que tanto el comité como la Comisión Estatal de antiviolencia, xenofobia y racismo en el deporte deberían tomar cartas en el asunto, incluso con cierres de gradas cada vez que esto suceda y de estadios cuando sea por reincidencia pero lo cierto es que hasta ahora las denuncias o han sido demasiado útiles.

Estas son la denuncias anteriores y qué ha pasado con ellas:

1. La primera el 24 de octubre de 2021, en un Clásico que ganó el Real Madrid 1-2 con goles de Alaba y Lucas Vázquez. Vinicius tuvo sus piques con la afición azulgrana, siendo el punto de máxima tensión cuando fue sustituido y tuvo que recorrer buena parte del campo por la banda. A su paso, los insultos se sucedían. Lo grave fue cuando un hombre, acompañado de un niño, lanzó insultos racistas a Vinicius al grito de "macaco". Vinicius lo escuchó y se encaró con él. Hubo polémica cuando la escena fue recortada en los resúmenes posteriores, pero LaLiga acabó denunciando ante la Fiscalía Anticorrupción las imágenes.

Un año después, el caso fue archivado porque los Mossos no pudieron localizar al individuo que insultó a Vinicius. Argumentaron que el aficionado racista no era socio del club, habiéndose hecho con el asiento mediante la cesión de otro carné. Pese a haber imágenes que reconocen su rostro con claridad, las autoridades no lograron su identificación para sorpresa de LaLiga. Un hecho que provocó duras críticas. "Lo que hay que tener es ganas. Habría que ver que pasaría si ese individuo lanzara una granada contra la Generalitat, seguro que lo habrían identificado" llegó a decir el periodista deportivo Juanma Castaño.

2. Después llegó el episodio de Mallorca, en febrero de 2022. LaLiga presentó una denuncia ante la Fiscalía de Odio de Baleares por los gritos racistas contra Vinicius. La Fiscalía archivo la denuncia p

3. Atlético-Real Madrid, 18 de septiembre de 2022. LaLiga presentó una denuncia ante la Fiscalía de Odio de Madrid por los gritos racistas antes del derbi, en los aledaños del Metropolitano. A la llegada del Real Madrid al estadio Metropolitano, unos 500 aficionados del Atlético que se encontraban en la zona de acceso de jugadores cantaron, “¡Eres un mono, Vinícius eres un mono!”.

Una actuación que fue condenada por ambos equipos, así como por la Comisión Antiviolencia, LaLiga y La RFEF. Finalmente, la Fiscalía de Madrid archivó la investigación abierta por los cánticos racistas dirigidos al delantero del Real Madrid porque, aunque los califica de “desagradables” e “irrespetuosos”, se vertieron en un contexto de “máxima rivalidad”, que solo “duraron unos segundos” y no constituyen delito. Dichos insultos, concluyó la Fiscalía no integrarían a su juicio un “delito contra la dignidad” de Vinicius y además considera que no pueden imputarse a una persona determinada.

4. Valladolid-Real Madrid. LaLiga presentó una denuncia penal por delitos de odio ante las imágenes captadas durante el partido del 30 de diciembre, cuando el futbolista del Real Madrid sufrió cánticos bochornosos y lanzamiento de objetos desde la grada. Finalmente, tras una investigación interna, el Real Valladolid suspendió el abono durante tres temporadas y media a las diez personas que fueron identificadas como responsables de insultar.

5. Pancarta del "ahorcado" en Valdebebas. El pasado mes de enero antes del derbi de Copa previo Real Madrid-Atlético apareció una pancarta en un puente cercano a Valdebebas simulando ahorcar a un muñeco e insultando a Vinicius. LaLiga presentó denuncia ante el Juzgado de Instrucción nº 28 de Madrid. La Brigada Provincial de Información entró de oficio y las investigaciones apuntaron que el acto debió ser llevado a cabo por más de una persona e incluso por hasta ocho individuos. La Jefatura Superior de Policía de Madrid ya tiene examinadas numerosas huellas dactilares y rastros genéticos de varias personas, también se han rastreado las matrículas de los vehículos que pasaron por la zona y las redes sociales. Los responsables aún no han sido identificados.

6. Mallorca- Real Madrid (Febrero de 2023). Un episodio por el que el propio futbolista fue llamado a declarar. La Brigada de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Drones de la Policía Nacional inició una investigación en torno a los supuestos insultos racistas hacia el jugador brasileño que se saldó con la identificación del joven mallorquinista. El Real Mallorca, que se personó en la causa, expulsó al investigado, le retiró el carnet y le ha prohibido la entrada al estadio Son Moix durante un período de tres años.

También se presentaron denuncias en los encuentros disputados ante Osasuna, Betis y el clásico disputado el pasado 19 de marzo en el Camp Nou. Todas ellas están pendientes de resolución.