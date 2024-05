El vídeo viral de un tertuliano de "El Chiringuito" con el Día de la Marmota y el Madrid

El empate del Real Madrid ante el Bayern supuso un paso de gigante, puesto que la vuelta se juega en el Bernabéu. El doblete de Vinicius da mucho oxígeno a los blancos que buscarán el próximo miércoles sellar su pase a la final. Pero antes tienen un compromiso liguero ante un Cádiz que se juega la vida y donde el Madrid se puede proclamar campeón de Liga si vencen y el Barça no hace lo propio ante el Girona de Míchel.

El resultado de este partido de ida generó mucha polémica en "El Chiringuito" sobre el Real Madrid que se verá en el Bernabéu. "Llevo nueve años en el mismo lugar. Yo esta historia ya la he visto. Me siento cada día más cómodo en este programa. Entro aquí con la canción de cocidito madrileño, algunos me dicen que al Madrid le va mal, luego escucho a Jota Jordi... Y luego otra vez... Entro, la música, las cosas malas... Vamos a ver al Madrid que gana la Copa de Europa como hace siempre", afirmó Juanma Rodríguez.

Durante la tertulia también se habló sobre el juego del Real Madrid, donde en muchas fases del encuentro los locales estuvieron más efectivos. Sin embargo, tal y como bien dijo Tuchel en rueda de prensa, el Madrid "tira dos veces y te marca dos goles".

"No me gustó el Madrid hoy", aseguró Edu Aguirre. Además, el periodista aseguró que "le ha faltado competir, colmillo, tuvo media hora para rematar el partido...".

El Real Madrid demostró, una vez más, que es capaz de dar la vuelta a cualquier marcador. Los blancos han conquistado todos los títulos posibles durante la etapa de Ancelotti, ahora pueden reforzar ese legado emulando a esa primera campaña de regreso del italiano donde se levantó tanto LaLiga como la Champions.