Vinicius alcanza a Bellingham y Kroos no se decide a pesar de su partidazo

Después del partido, Vinicius tenía que hacerse la foto con el trofeo de Mejor Jugador de la noche y atender a las entrevistas a pie de césped, pero no tenía camiseta que ponerse. La suya se la acababa de dar a Bryan Zaragoza, recién llegado al Bayern desde el Granada y que se lanzó desde el banquillo a reclamar un recuerdo del brasileño. No podía salir Vini en televisión a explicar su doblete vestido con los colores del rival. Le buscaron rápidamente una sudadera al brasileño, que volvió a ser el futbolista por el que respiró el Real Madrid en ataque.

Con sus dos goles de ayer llega a los 21 en la temporada, los mismos que Jude Bellingham, que empezó muy fuerte en los primeros seis meses de curso en cuanto a la anotación, pero ya le ha alcanzado su compañero brasileño. «Nosotros siempre queremos ganar, pero sabemos que esta competición es así. Los dos equipos tienen calidad y pueden convertir sus ocasiones. Tenemos que seguir tranquilos y descansar hasta la próxima semana. Con la afición vamos a dar todo para salir del Bernabéu clasificados para la final», decía sobre si el empate era o no un buen resultado en el Allianz Arena. Parece poco si se piensa que los blancos se adelantaron en el marcador después de una buena puesta en escena del rival, pero sabe mejor si se tiene en cuenta que tras la remontada del Bayern estuvo cerca el tercero del equipo local.

Salieron fortísimos los de Thomas Tuchel, pero entonces Kroos decidió adueñarse de la pelota y firmó una obra de arte junto a Vinicius. «Hay que estar concentrado para recoger ese tipo de balones. Toni siempre hace las cosas fáciles a los demás y me ha regalado el gol. Entrenamos mucho estas acciones juntos. Conozco muy bien a Toni y él a mí», explicaba Vinicius esa jugada en la que el alemán le indicó con la mano dónde le iba a poner la pelota y le dejó solo delante de Neuer entre los dos centrales enemigos. Ahí no falló el delantero, cada vez más certero en esos cara a cara. Hizo cuatro remates el Real Madrid entre los tres palos y todos los firmaron los dos protagonistas de la jugada del primer tanto madridista. Una vez remató Kroos y tres Vinicius, que siempre está en todo.

En la segunda parte se llevó un par de reprimendas de Ancelotti, especialmente en el inicio del primer gol del Bayern, donde el técnico le recriminaba que no hubiera sido más disciplinado a la hora de bajar a defender. Justo le estaba dando otra pequeña bronca y un minuto después, Vinicius cogió el balón y se metió en el área para dárselo a Rodrygo, que forzó el penalti del 2-2. Por supuesto el «7» asumió la responsabilidad de marcarlo y dejarlo todo para la vuelta. «En esta competición es importante no perder, y por eso estamos aquí, tenemos que seguir para hacer grandes cosas y llevar al Madrid donde se merece, que es a la final», cerraba Vinicius.

«Sabemos que son jugadores clave. Tenemos una plantilla muy amplia con futbolistas increíbles. Somos el mejor equipo del mundo», apuntaba Tchouameni de sus compañeros.

A pesar de su partidazo, Kroos no quiso confirmar en zona mixta que seguirá una temporada más en el Real Madrid. "Todavía no he tomado una decisión, mi objetivo es ganar todo con el Real Madrid ahora y no pensar en el futuro", dijo el centrocampista.