Vinicius se lesiona con Brasil

El Real Madrid no está teniendo buena suerte con las lesiones. Si primero fue Camavinga, ahora le tocó a Vinicius que tuvo que abandonar el campo durante el Colombia-Brasil. Se cumplían los 27 minutos de juego y el brasileño se tenía que retirar por un problema muscular tras una entrada de Davinson Sánchez.

Ya una vez en el banquillo, le pusieron hielo en la parte posterior del muslo izquierdo y fue sustituido por Joao Pedro, jugador del Brighton. Ya en el descanso, Vinicius se marchó hacia el vesturario con claros síntomas de dolor y prácticamente cojeando.

Vinicius está pendiente de las pruebas médicas, pero se perderá el encuentro ante Argentina y también podría perderse los encuentros ante Cádiz, Nápoles y Granada.

“Es difícil que juegue contra Argentina. Tuvo que salir del campo por algo muscular, especialmente en la parte posterior del muslo. Creo que es difícil que esté contra Argentina. No perdimos por su ausencia...”, afirmó Diniz.

El propio futbolista explicó a la prensa sus sensaciones. “Creo que es la misma lesión que la última vez. Recibí un golpe ahí y me resentí un poco más tarde. Mañana haremos pruebas para ver cómo voy”. El delantero no quiso dar por hecho que no podrá participar en el partido contra Argentina dentro de cinco días, aunque reconoció que no será fácil. “Estará difícil, por lo que los médicos me han dicho, pero se intentará todo”.