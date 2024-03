Vinicius rompe a llorar al ser preguntado por el racismo

«Tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar», dice Vinicius. El brasileño rompió a llorar en la conferencia de prensa previa al partido que el martes juegan España y Brasil en el Santiago Bernabéu con el lema «una misma piel». «Saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando y defendiendo aquello en lo que creo. Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan», añadió antes de romper a llorar de nuevo. «Sólo quiero jugar al fútbol y hacer todo por mi club y por mi familia», dice el brasileño.

El madridista atendió a los medios durante casi 45 minutos. «Jugar al fútbol es muy importante pero la lucha contra el racismo es importantísima. Quiero que las personas de color tengan una vida como los demás. Si no fuera por eso me hubiera rendido ya. Lo único que quiero es seguir jugando al fútbol y que toda la gente tenga una vida mejor», asegura.

Vinicius asegura que España no es un país racista, pero eso no significa que no haya racismo. «El problema que hay es que en España el racismo no es delito y por esto es todo más complicado», afirma. «Es muy triste porque con cada denuncia me siento más triste. Está habiendo racismo verbal hacia los negros, pasa muchísimo en España y en el resto del mundo, Me entristece mucho, a mi padre también le pasaba porque escogían al blanco para trabajar. He luchado mucho, pero nadie me está apoyando; cada día me siento más triste por esto. Me han escogido para hablar hoy porque es una causa por la que estoy luchando para que en el futuro próximo no le pase a nadie», insiste el brasileño.

A pesar de todo asegura que no ha pensado en abandonar la Liga española. «Yo nunca he pensado en poder salir de aquí porque si salgo de aquí le estoy dando a los racistas lo que quieren. Quiero luchar por estar en el mejor equipo del mundo, marcando muchos goles y ganando muchos títulos para que la gente vea cada vez más mi cara. Quiero jugar al fútbol y dar alegría a mi gente y a la gente que va al estadio. Los racistas son minoría. Soy un jugador atrevido que juega en el Real Madrid. Ganamos muchos títulos, es muy complicado; pero voy a seguir fuerte. El club me apoya para seguir aquí y ganar muchas cosas», añade.