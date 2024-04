Del "no voy a dimitir" de Rubiales al "soy el primer sorprendido" de Rocha

Del "no voy a dimitir" de Rubiales se ha pasado al "soy el primer sorprendido" de Pedro Rocha. El candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado que defenderá "sus derechos hasta el final" después de que la titular del juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, cambiara su condición de testigo a investigado tras su declaración. Rocha fue citado a declarar como testigo en la investigación sobre posibles contratos irregulares de la RFEF durante los últimos cinco años después de que este mismo viernes fuera proclamado candidato único en las elecciones a la presidencia federativa tras presentar 107 de los 138 avales posibles. Poco después el Tribunal Administrativo del Deporte le expedientó por "falta muy grave".

Ante este escenario y a través de un comunicado de su equipo, Rocha ha anunciado que peleará por sus derechos. "Ante la complejidad de la situación, una vez que Pedro Rocha era el único candidato con los avales necesarios para optar a la Presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, su equipo jurídico está en estos momentos analizando todos los escenarios y las posibles implicaciones de la situación actual", señala el comunicado. "Avanza que va a defender sus derechos hasta el final, ya que no se puede olvidar que su trabajo al frente de la Comisión Gestora de la RFEF se ha visto avalado por el apoyo de más del 75 por ciento de la Asamblea de la Federación, incluidas la totalidad de las federaciones territoriales", añade.

Además, indica que Rocha es "el primer sorprendido" ante lo ocurrido en el juzgado número 4 de Majadahonda ya que, como narró en su declaración, "no tiene conocimiento ni, por tanto responsabilidad alguna, de los hechos que se están investigando". "Por eso, defenderá su inocencia y su honradez hasta las últimas instancias. Ante esta situación, en las próximas horas Pedro Rocha va a solicitar formalmente que su declaración ante el Juzgado se produzca lo antes posible, de forma que se pueda aclarar que él no tiene relación alguna con los contratos de la Supercopa y que los mismos no pasaron por la Comisión Económica para su aprobación cuando Rocha era presidente de dicha Comisión", apunta. "De esta forma quiere demostrar su honradez y su honestidad y que nada tiene que ver con los delitos que se investigan", destaca el comunicado.