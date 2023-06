Zunder Palencia, del patio del colegio a la ACB

Imaginen que unos 155.000 aficionados del Real Madrid, el 4 por ciento de la población de la capital, se desplazara a una final de la Copa del Rey. Eso hicieron 3.000 palentinos camino de la Final Four de Burgos para vivir el pasado fin de semana el ascenso a la ACB del Zunder Palencia. Superaron al Valladolid en semifinales (90-60) y al anfitrión en la final (95-83) para alcanzar la élite del baloncesto español. Una hazaña que ya lograron en 2016, pero que no pudieron disfrutar por el elevado peaje que había que pagar entonces para competir con los mejores.

«Ahora hay que pagar medio millón de euros el primer año como fondo de participación. Si bajas en la primera temporada, te lo devuelven y si permaneces sigues pagando medio millón anual hasta llegar a los dos millones que es el total del fondo de participación. Eso y un presupuesto mínimo de 2,5 millones son los puntos principales. Nada que ver con lo de antes cuando entrar en la ACB suponían más de seis millones. Era inviable y por eso hubo varios años que no subió nadie. Este año hemos tenido 1.200.000 euros de presupuesto y se trata de doblarlo. Entiendo que ciudad, aficionados, instituciones, empresas... arrimando todos un poco el hombro lo conseguiremos y saldremos en ACB», asegura Gonzalo Ibáñez, presidente del club y con uno o dos años por delante antes de jubilarse como Jefe del Servicio de Urgencias del Hospital de la capital palentina.

«Siempre hemos sido muy hormiguitas y hemos gastado lo que teníamos menos un euro para tener siempre en la reserva. Cuando lo del boom del ladrillo nosotros no fuimos por ahí. Cuando muchos equipos se desplomaron por la crisis nos fue muy bien. No sufrimos, no nos fuimos abajo. Hubo muchos impagos, pero aquí venían los jugadores y quizá cobraban algo menos, pero cobraban todos los meses. Y eso nos dio una fama de buenos pagadores y de gente seria. Y eso permanece», detalla Gonzalo. De los héroes del ascenso sólo Pedro Rivero, el entrenador, y Chumi Ortega, el capitán, tienen contrato

El Zunder Palencia sigue siendo en realidad el Club Deportivo Maristas de la capital castellana. «Somos un club de patio de colegio que tiene una cantera de 450 chavales y que hace 20 años se nos ocurrió salir en la Liga EBA –la cuarta división del baloncesto español– y en aquel momento nadie pensaba en llegar a la ACB. Hemos ido creciendo, la ciudad se ha involucrado y paso a paso –cinco años en EBA, cuatro en LEB2 y catorce en LEB Oro– estamos donde estamos», detalla el presidente.

Con una media de asistencia de 4.000 aficionados en un pabellón con capacidad para 5.007 –5.000 es el mínimo exigido por la ACB–, todo apunta que Zunder seguirá apoyando al club. Se trata de una empresa de postes eléctricos para recarga ultrarrápida de automóviles fundada por dos emprendedores palentinos y en la que ha entrado un fondo de inversión que la ha convertido en la segunda más importante de su sector en España y ahora con equipo en la ACB.