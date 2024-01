Zverev acaba con un desconocido Alcaraz en el Open de Australia

Un Zverev soberbio acabó con la trayectoria de Alcaraz en el Open de Australia. El alemán jugó su mejor partido desde que el 3 de junio de 2022 sufriera una grave lesión en la semifinal de Roland Garros ante Nadal. Fue inabordable para un desconocido Carlitos en los dos primeros sets. El número dos del mundo resucitó en el tercero y claudicó en el cuarto (6-1, 6-3, 6-7 y 6-4) después de poco más de tres horas. En semifinales se medirá con Daniil Medvedev. Alcaraz estuvo demasiado tiempo lejos de su mejor versión y el alemán se mostró superlativo salvo en el tie-break del tercer parcial. A sus armas habituales, el saque y el revés, sumó un arsenal interminable de golpes y una calma y una suficiencia en la pista casi desconocida.

Zverev cuajó dos primeros sets impecables. Ni una fisura hubo en el tenis del alemán. Los números en los primeros 29 minutos fueron reveladores: 2 winners, 11 errores no forzados, 2 puntos al resto, 2 breaks sufridos, Zverev sumó el 88 por ciento de puntos con el primer saque, el 100 con el segundo... Fue un monólogo del alemán. Y lo fue porque todo le funcionó a la perfección. No es que su servicio y su revés a dos manos hicieron el daño habitual. Es que cada golpe que intentaba generaba problemas a Carlitos. Fue letal con la derecha, se atrevió a subir a la red para hacer voleas y dejadas... le salió absolutamente todo en un parcial que fue una tortura para Alcaraz.

El murciano logró engancharse al partido en el segundo set. Hubo los primeros "vamos", las primeras miradas ambiciosas al palco porque la derecha empezó a funcionar y el servicio recordó al de anteriores partidos. El problema es que Zverev no flaqueó. Al alemán le podía haber entrado alguna duda con una versión mejorada de Alcaraz, pero es que no lo hizo en ningún momento. Salvó dos bolas de break en el sexto juego y ahí se rearmó. Tanto que en el siguiente saque de Alcaraz consumó un nuevo break. Zverev volvió a ser el jugador del primer set y desbordó a Alcaraz con todo tipo de golpes. El lastre de la rotura encajada le pesó demasiado al número dos del mundo y se encontró dos sets abajo en contra. Alcaraz estaba ante un desafío inédito. Para alcanzar las semifinales tenía que remontar dos sets, algo que no había hecho en su vida.

Zverev no bajó el ritmo y el tenis de Carlitos empezó a estar marcado por la precipitación. En el cuarto juego, Zverev volvió a disponer de bolas de break. Fueron tres y la tercera llegó después de una doble falta del español. No había vuelta atrás o eso parecía. El jugador de las primeras rondas y sobre todo el que se vio ante Kecmanovic no compareció en la Rod Laver Arena hasta que se asomó al abismo. Estaba con un 5-2 en contra y Zverev no fue capaz de dar el paso al frente. Carlitos se agarró a su saque y vio que el alemán ya no estaba tan suelto. Fue capaz de llegar al tie-break y en el desempate apareció el Alcaraz más auténtico. Soltó una colección de passings que heló el tenis de Zverev y prolongó el partido.

El regreso de Carlitos apenas inmutó al alemán. Tenía el partido ganado y no había sido capaz de rematarlo, pero siguió a lo suyo como si nada hubiera pasado. Sumó un break para empezar el cuarto parcial. Alcaraz lo igualó rápido. Cuando parecía que el tiempo en pista de uno y otro podía empezar a pesar (13h47 del alemán por las 8h42 del español), Zverev se reenganchó y ya no aflojó. Se asentó sobre el servicio y sumó un nuevo break en el noveno juego. Esta vez no dejó escapar la oportunidad.

Medvedev puede con Hurkacz

El ruso(3) derrotó al polaco(9) por 7-6 (7/4), 2-6, 6-3, 5-7 y 6-4, en tres horas y 59 minutos. Fue la segunda vez en lo que va de competición que el tercer cabeza de serie resolvió en el quinto set, después de acabar su encuentro de segunda ronda ante el finlandés Emil Ruusuvuori casi a las cuatro de la mañana. "Estoy muy destrozado ahora mismo. No es que me haya quedado sin gasolina pero estaba sintiendo el partido muy duro físicamente en el final del segundo set ya", comentó Medvedev en la entrevista realizada por John McEnroe tras la finalización del choque. La única victoria del moscovita en tres sets en el Abierto de Australia fue contra el canadiense Feliz Auger-Aliassime, en la tercera ronda. El ruso, finalista en Melbourne en 2021 y 2022, acabó el choque con diez saques directos, 43 golpes directos y 42 errores no forzados.

En el cuadro femenino ya están completas las semifinales del torneo. La china Qinwen Zheng y la ucraniana Dayana Yastremska, jugadora procedente de la fase previa, disputarán la segunda semifinal del Open de Australia tras derrotar a la rusa Anna Kalinskaya (6-7, 6-3, 6-1) y a la checa Linda Noskova (6-3, 6-4), respectivamente. La otra semifinal será una especie de final anticipada entre Coco Gauff y Aryna Sabalenka.