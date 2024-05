Zverev confiesa cómo piensa afrontar el partido ante Nadal en Roland Garros

El sorteo del cuadro de Roland Garros no pudo deparar peor rival para Nadal... y para Alexander Zverev. El alemán, uno de los jugadores más en forma en este tramo de la temporada y campeón en el Masters 1.000 de Roma, está en París como uno de los candidatos a todo, pero enfrente va a tener en su estreno al catorce veces campeón en el Bosque de Bolonia. Zverev ha comentado sus impresiones y sensaciones antes de estrenarse en el torneo ante Rafa.

El alemán se enteró del emparejamiento con el español mientras se encontraba en pleno entrenamiento en la Philippe Chatrier y el encargado de trasladarle la noticia fue su hermano. "La verdad es que lo primero que pensé es que me estaba gastando una broma. Es lo que hay. Quería volver a enfrentar a Nadal, porque no quería que mi último recuerdo de mis partidos contra Rafa fuese yo marchándome de la pista en una silla de ruedas -en la semifinal de 2022 se tuvo que retirar con una lesión muy fea de tobillo-. En un mundo ideal me hubiese gustado enfrentarme a él algo más adelante, pero... Él no es cabeza de serie y yo sí. Es un cuadro duro, pero es duro para los dos. Veremos qué tal se da", comenta Zverev.

En realidad nadie entre los cabezas de serie quería medirse a Rafa en primera ronda. "Lleva tiempo fuera por lesión, no ha jugado demasiado y su ranking es el que es. No es lo ideal enfrentarse a él ahora, pero ahora todo el mundo está emocionado por la batalla y la primera ronda que se avecina. Él tiene ganas y yo también tengo muchas", asegura el germano. Y apunta la que puede ser una de las claves del partido para él: "No voy a jugar contra una estatua... es Rafa Nadal. Pienso que voy a jugar frente al mejor Nadal. Es lo que espero, que esté a su mejor nivel y que juegue el tenis que lleva mucho tiempo jugando en esta pista. Siempre ha habido debate en torno a él: en 2022 llegó a Roland Garros sin haber ganado Montecarlo, Madrid o Roma. Llegó y la gente decía que era una incógnita, hablaba de esto y lo otro... y acabó dominando todo el torneo. Así pues, en mi mente me voy a enfrentar al mejor Nadal".

Zverev lo que tiene clarísimo es que ninguno de los dos quería un duelo así tan pronto en París: "Creo que ambos, si tuviésemos la oportunidad, hubiésemos elegido de forma diferente. Antes del final de su carrera me hubiese gustado haberme enfrentado a él una vez más. Quería medirme con Rafa aquí, pero no quería que eso sucediese en primera ronda. Quería enfrentarle en semifinales, en la final, en una ronda lejana. No queda otra que hacerlo aquí, ambos estamos preparados para una dura batalla". Será el lunes en la central de Roland Garros.