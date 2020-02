El Gobierno aprobará mañana las tasas Tobin y Google

El Gobierno aprobará mañana en el Consejo de Ministro el impuesto a los servicios digitales, conocido como tasa Google, y el impuesto a las transacciones financieras, también conocido como tasa Tobin. Según asegura la Cadena Ser, el Ejecutivo calcula recaudar unos 2.000 millones de euros al año. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya avanzó la semana pasada que el Ejecutivo ya tenía preparadas ambas medidas para su aprobación.

Dado que la posible aprobación de los Presupuestos Generales del Estado parece que irá para largo, la aprobación de ambas tasas permitiría al Gobierno generar unos ingresos adicionales con los que cuadrar las cuentas públicas. El nuevo escenario que contempla el Ejecutivo eleva el déficit para 2020 al 1,8% del PIB, frente al anterior 1,1%, ya revisado al alza en su día, lo que supone una desviación de unos 8.800 millones. Con las tasas «Tobin» y «Google», Hacienda espera recaudar unos 1.850 millones de euros. Un objetivo que, en cualquier caso, no podría alcanzar este año. Tras ser aprobados por el Consejo de Ministros, ambos gravámenes deberán ser refrendados como proyectos de ley por el Congreso de los Diputados y el Senado. De media, el proceso tarda cinco meses, con lo que no estarían en vigor hasta julio o agosto. El Ejecutivo, no obstante, podría recurrir a una complicada figura jurídica para que entrasen en vigor sin necesidad de trámite parlamentario. También podría optar por el decreto ley, que tiene vigencia inmediata tras su aprobación por el Consejo de Ministros y que luego debe se refrendado por el Congreso en el plazo de un mes.