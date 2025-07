Un experto en economía alerta: "Cuando tengamos que ver el precio de la vivienda tendremos que mirar al cielo"

En un contexto de inflación continua, muchos ciudadanos se preguntan que pueden hacer con el dinero para tratar de contrarrestar la subida de precios. Y es que el coste de la vida, los tipos de interés y el mercado inmobiliario han sufrido cambios en los últimos años que obligan a las personas a adaptarse.

Por ello, una opción para poder hacer frente a estas subidas es la inversión. En la actualidad, existe mucha información acerca de este tema, por lo que cualquier ciudadano puede aumentar su conocimiento y decidir emprender este nuevo camino. Se trata de una técnica que requiere de un conocimiento previo para poder ganar dinero a corto, medio y largo plazo.

En este sentido, un experto en economía ha explicado uno de los métodos más infalibles de inversión, y que provoca tener asegurado un patrimonio en el futuro.

La clave es invertir en vivienda

Ante los datos de inflación que no paran de subir, el profesor de economía en la Universidad de Barcelona Gonzalo Bernardos ha dado algunas claves para invertir. El profesor acudió al podcast 'Inversión inteligente', donde dio algunos consejos y recomendaciones.

Por un lado, el experto aseguraba que existen dos maneras de invertir en bolsa. Una es correr detrás de los precios y comprar lo que ha subido, mientras que la otra es comprar lo que se considera barato o infravalorado.

Bernardos advierte de que existen riesgos, pero si se escoge bien, no hay pérdidas: "Si tú te equivocas porque no era el momento, pero has comprado un buen activo, has comprado una buena empresa, no hay problema. En ese caso, continúa, te has transformado en un inversor a largo plazo, pero no perderás el dinero", aseguraba.

Por otro lado, Bernardos daba la clave sobre la inversión en la actualidad: "La inversión a largo plazo la hago en vivienda. Es lo que yo llamo patrimonio para mis hijos, porque yo ya invierto para ellos", confirmaba en el podcast.

El futuro de la vivienda

"Cuando tengamos que ver el precio de la vivienda tendremos que mirar al cielo", advertía Gonzalo Bernardos. Y es que según los datos, en el año 2007, entre 30 y 44 años tenían vivienda el 79% de la población, mientras que en el último dato de 2023 cifra en el 57%. Por su parte, las personas de entre 16 y 29 años hoy en día están independizados un 29%, mientras que hace 18 años era un 57%.

Por ello, el experto asegura que "tenemos con malas condiciones financieras un millón de hogares que van a querer comprar vivienda", mientras que por otro lado habría "un millón y medio con buenas condiciones financieras".

Ante este dilema, el experto se preocupa por el futuro de sus hijos y trata de asesorarles sobre vivienda: "Yo asesoro a mi hija para que se compre una vivienda, porque si no se la compra ya, va a tener que pagar muchísimo dinero más", confirma el experto.

La vivienda se encarece un 14,9% en el segundo trimestre, la mayor alza en 20 años

El precio de la vivienda de segunda mano cerró el segundo trimestre del año con las mayores subidas registradas en dos décadas. A cierre de junio, el coste por metro cuadrado se disparó un 14,9% en comparación con el segundo trimestre del año pasado y un 7,4% más respecto al primer trimestre de 2025, alcanzando los 2.673 euros por metro cuadrado, según revela el Índice Inmobiliario de Fotocasa. Esto supone que una vivienda tipo de 80 metros cuadrados ya cuesta de media 213.840 euros.

"El fuerte encarecimiento de la vivienda se posiciona como un problema para la accesibilidad a la vivienda, que se sitúa en niveles históricos de dificultad. La causa principal es el desequilibrio estructural entre oferta y demanda: la demanda cuadruplica la oferta disponible", comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Actualmente, la demanda roza máximos impulsada por el cambio de preferencias tras la pandemia, el crecimiento migratorio (500.000 personas en un año), la bajada de tipos de interés y el aumento de los hogares unipersonales.

"Mientras, del lado de la oferta, la falta de vivienda pública es clave. España cuenta con solo 350.000 viviendas sociales debido a la reducción de la promoción pública desde 2013. Hoy se construyen seis veces menos que antes, a pesar de tener un 4% más de población", añade Matos.