"Hay cosas que se deben arreglar desde la política. Los empresarios no podemos resolverlo”.

– Su empresa factura cinco millones de euros y emplea a casi 100 personas, pero la encuentro a usted gestionando un problema de impago, algo que ocurre en muchas empresas. ¿Cómo se enfrentan a ello?

– Se trata de un cliente que no sólo no paga, sino que no contesta a los correos electrónicos y te cuelga el teléfono. Naturalmente, tal y como funcionamos en este país, el IVA ya está ingresado. Es un problema que desgasta profundamente a las pymes, que componen más del 90% del tejido empresarial, y a los autónomos. Conlleva molestias, tiempo, recursos y malestar, pues soy una persona conciliadora, no me gusta el conflicto.

– ¿Cómo piensa que podría solucionarse esta piedra en el camino de las empresas?

– Hay una Ley de Pagos que establece el abono a 60 días, pero si no lo cumples, no pasa nada, no hay penalización. Hace falta desarrollarla. Afortunadamente, solemos trabajar con las eléctricas, que tienen un código ético, pero en grandes proyectos a veces das con terceros no siempre tan formales. Es la parte fea de mi trabajo y, vista la experiencia, estoy preparando en un nuevo plan estratégico para trabajar con más garantías.

– Viene una nueva crisis, ¿habrá más impagos?

– No veo la crisis en mi sector. Vienen cinco o seis años de muchísimo trabajo con la transición energética. La ministra Ribera es firme, la UE es clara y las eléctricas tienen un fuerte compromiso. Naturgy va a cerrar sus centrales de carbón este año, Endesa va a cerrar Teruel, y en 2022 es posible que estén cerradas todas. El problema es el empleo, porque la sustitución alternativa no va a ser tan rápida ni en las mismas zonas y no sé si estamos preparados para ello. Se está llamando transición ecológica más al cierre que a la apertura de nuevas centrales.

– ¿Qué renovables son nuestra especialidad y qué zonas de España tienen mayor futuro en este sector?

– Somos muy buenos en parques eólicos y ahí son especialmente fuertes Galicia, Cádiz, Aragón y Navarra. En fotovoltaica destacan sobre todo Extremadura y también Andalucía y Canarias.

– ¿Tenemos potencial exportador?

– Es difícil, porque Francia nos impide el acceso a Europa. Con Sarkozy se firmó un acuerdo para salir por los Pirineos, pero es un canal muy pequeño. Con Marruecos tenemos un canal submarino y se está haciendo otro, pero ellos, como tienen mucho desierto, están construyendo enormes plantas fotovoltaicas. Ya nos gustaría que Francia nos permitiera exportar.

– ¿Mejorarán las energías limpias la factura de la luz?

– Si eliminamos toda la nuclear, nos puede salir más caro. El Gobierno tiene que reunirse con las eléctricas y arreglarlo porque nuestra factura es la más cara de Europa después de Islandia y cada vez pagamos más. Sube cada año entre un 6 y un 10%, ha llegado a subir un 30%. En Panamá se intentó subir un 3% y la gente se echó a la calle. Aquí no decimos nada. En torno al 70% del coste son impuestos. Se carga a las empresas ¿y qué hacen ellas? Repercutirlo en el consumidor. ¿Se va a arreglar? No lo sé.

– Las propias empresas pagan cara la factura y eso produce consecuencias en cadena.

– La subasta de energía también lo encarece y las empresas echan a sus trabajadores de 50 años para sustituirlos por los de 30, lo que reduce sus costes pero también baja el nivel salarial y convierte la energía en un lujo. En cuanto a las empresas, en mi tierra, Asturias, si una empresa no puede asumir el coste, se pierde empleo en zonas con despoblación grave. Hay cosas que se deben arreglar desde la política. Los empresarios no podemos resolverlo.