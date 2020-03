Once millones de españoles sufren ya el apagón de la TDT

El primer apagón de frecuencias de Televisión Digital Terrestre, que ha afectado a más de 11 millones de españoles, ha concluido “sin incidencias reseñables” pese a la complejidad del proceso, según ha confirmados el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez. El proceso de primer apagado de frecuencias que ha afectado a 2.413 municipios, y cuyo objetivo es dejar libre la banda de los 700 Mhz para las comunicaciones 5G, en un proceso que se llama “segundo dividendo digital”, comenzó el pasado 11 de febrero y concluyó el 3 de marzo, según ha recordado.

Desde el pasado julio hasta ahora, los canales de televisión han emitido de forma simultánea por dos tipos de bandas, las que se han usado hasta el día 3 de marzo, y por otras nuevas, con el fin de facilitar a los ciudadanos la adaptación de sus receptores de señal. Desde el 3 de marzo, solo se está emitiendo ya por las nuevas frecuencias en estos 2.413 municipios. Los afectados por este primer apagón están en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Navarra y País Vasco. En el resto de municipios, el apagado de frecuencias se efectuará en una segunda fase que concluirá el 30 de junio de 2020, fecha tope establecida por la UE para dejar libre esta banda de los 700 Mhz, que se usará para las comunicaciones 5G.

El Gobierno ha animado a las comunidades de vecinos, que no lo hayan hecho, a que vayan adaptando las antenas de los edificios. En las viviendas individuales no es necesario. Todos los televisores deberán ser resintonizados con el mando a distancia. Para adaptar las antenas, el Gobierno ha previsto una serie de ayudas, a las que podrán acceder “todos” los propietarios de los edificios en los que sea necesario adaptar las antenas, si así lo solicitan y cumplen los requisitos. El secretario de Estado de Telecomunicaciones ha insistido en que no será necesario cambiar el televisor y en que no se perderán canales en ningún caso.