Ya no pueden más. Desde que comenzó esta crisis por el coronavirus los autónomos se han convertido en uno de los colectivos más castigados fiscalmente. El cierre de tiendas, bares, comercios, teatros, salas de exposiciones... conduce a la mayoría al colapso en sus empresas, a la quiebra y, cómo no, al despido de sus trabajadores.

Desde la plataforma Change.org han querido denunciar su situación y exigir al Gobierno, en concreto al Ministerio de Hacienda, que suspenda de forma inmediata el pago de los autónomos. “No existen tramos, ni apenas ayudas, ni diligencia a la hora de atender los problemas de más de 3 millones de españoles que son la base del sistema económico del país. Más del 86% cotizamos por la base mínima”, reza en su denuncia Gonzalo Escarpa, el creador de esta campaña que ya ha superado las 425.000 firmas. Y es que, como bien explica “no podemos permitirnos otra cosa”.

El creador de esta iniciativa asegura que tras las medidas tomadas para contener el coronavirus, han sufrido todo tipo de cancelaciones y “su trabajo de meses se ha visto detenido bruscamente”. Sobra decir que no ponen en tela de juicio las medidas tomadas por el Gobierno, ni mucho menos, pero no entienden que “nadie se dé cuenta de las inmensas pérdidas que supone esta cuarentena para los pequeños y medianos empresarios que han tenido que echar el cierre a sus empresas”.

“Ya es suficiente”

Y si bien esperan impacientes las medidas que va a tomar el Gobierno, no descartan que, finalmente, sean beneficiosas sólo para empresas “que casi seguro no lo necesitan”. Así, incrédulos, ruegan a la Agencia tributaria que tenga “un pequeño gesto con PYMES y autónomos, que somos los que tributamos, en ocasiones, una cantidad que devora nuestros presuntos beneficios y nos lleva a trabajar sencillamente para cubrir nuestros no pocos gastos". Y quizá, solo quizá, “sea ya suficiente”, matiza el creador de la campaña.

Muchos son los firmantes que padecen en primera persona esta situación: “No puede ser, que paralicemos la actividad, no se generen ingresos y sigamos asumiendo los gastos”. Una situación que se repite en cada uno de los comentarios que refuerzan esta petición: “Soy autónoma, tengo mi negocio cerrado para ayudar a parar esta crisis sanitaria y no puedo hacer frente a los pagos”.