Los autónomos han tenido que hacer frente hoy al pago de cuotas a la Seguridad Social

Están entre los colectivos más azotados por la crisis del COVID-19. Son los autónomos, los trabajadores por cuenta propia, casi 3,2 millones de personas, que desde que se decretó el Estado de Alarma se vieron irremediablemente abocados a cerrar sus negocios. Son supervivientes de facto, también están en cuarentena y mientras sus negocios no marchan siguen pagando facturas e impuestos. Estamos a 31 de marzo y muchos de ellos han empezado su azarosa vida con la sorpresa, bueno no tanta, de ver cómo la Seguridad Social les ha cargado la cuota mensual. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciaba ayer en TVE una moratoria en las cuotas de los trabajadores autónomos. Aseguraba que “desde ya” este colectivo no tendría que pagar, pero la realidad es que todavía hoy han seguido pagando.

Fuentes de la Seguridad Social se excusan y en declaraciones a LA RAZÓN apuntan que la “automatización en dicho cobro ha hecho imposible pararlo, pero que en el Boletín que pasa la Seguridad Social a los gestores se señala que luego lo devolverán de oficio". Una justificación que no convence a los autónomos. “Han tenido tiempo de sobra para pararlo, más de 15 días”, se lamenta Gabriel, quien tuvo que cerrar su actividad, un centro privado de psicología, cuando se decretó el Estado de Alarma por el COVID.-19. A estas cuotas, se añadirán en breve otros impuestos, IRPF, IVA, además de los alquileres, facturas de luz, agua, y otros gastos. Gabriel solicitó a su mutua la prestación extraordinaria, por cese de actividad que dispuso el Gobierno, a la que podrían acogerse aquellos autónomos cuya facturación en el mes anterior al que se solicita se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior. “Fue un trabajo gordo rellenar el formulario y no ha servido de nada. Hoy mismo la mutua ha cambiado la modalidad de presentación, ya no la tengo que presentar a través de correo electrónico, sino rellenar un documento único que no supere 1,5 megas en pdf y si tengo dos documentos como NIE y DNI no caben, he tenido que hacer equilibrismo informático para poder compactarlo. Parece un trabajo de ingeniería informática”, se lamenta Gabriel. También José, dueño de un catering de comidas para oficinas ha pagado hoy la cuota, lo mismo que Sofía, Fernando, o Luis, y ninguno de ellos ha facturado este mes.

Yolanda Díaz anunció que el Consejo de Ministros estudiará hoy la moratoria de cotizaciones y que podría aprobarse incluso con carácter de urgencia. Las principales organizaciones de autónomos, ATA, UPTA y Uatae, que habían enviado una carta conjunta al Gobierno reclamando la medida, han celebrado la decisión. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha felicitado en un tuit a los autónomos que se han sumado a la petición de aplazar cuotas, al ser “muy coherente” porque “sin ingresos no se puede pagar las cuotas”. Espera que el Gobierno corrija desde hoy el “rumbo”.

Mientras tanto, la Comunidad de Madrid, ha puesto en marcha las ayudas para autónomos afectados por el coronavirus, de hasta 3.200 euros, que se podían solicitar desde el pasado viernes. La ayuda se tramitará telemáticamente a través de un formulario alojado en la web de la Comunidad de Madrid. Los solicitantes deberán estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), deberán comprometerse a estar en el mismo durante al menos doce meses y adjuntar la declaración que justifique la merma de ingresos. Esta cuantía de apoyo, que se concederá por orden de solicitud, corresponde al pago de 12 mensualidades de la base mínima de cotización a la Seguridad Social y el autónomo podrá emplearla en lo que considere necesario y urgente para mantener la actividad de su negocio.