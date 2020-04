¿Qué música escuchamos los españoles durante el confinamiento?

Sin música, la vida sería un error. Eso dijo Friedrich Nietzsche y eso define el día a día de muchos españoles durante el confinamiento. Y es que la música está haciendo más llevaderos estos días difíciles. Pero… ¿cuáles son las canciones que más nos acompañan?

El regreso a la nostalgia en Spotify

La crisis del Covid-19 está siendo dura para los españoles en todos los niveles: económico, social, personal… Por eso, actividades como escuchar música son una buena vía de escape a la que recurrir.

Y, en este sentido, en España estamos optando por refugiarnos en tiempos pasados para desconectar un poco del complejo presente. Así lo demuestran los datos de la plataforma digital Spotify, según los cuales han aumentado en un 54% la creación de playlists con temática Oldie durante la cuarentena. Es decir, listas de canciones de décadas anteriores, grandes éxitos desde los 60 hasta los 90.

De hecho, los clásicos españoles están teniendo un especial repunte en la plataforma de streaming. Ese es el caso de la canción Resistiré de El Dúo Dinámico, que ha aumentado sus escuchas en más de un 435% desde el 15 de marzo. Y no es de extrañar, ya que para muchos esta canción se ha alzado como el himno del confinamiento y suena cada tarde en su balcón con los aplausos de las 20:00 h para el personal sanitario.

Otras canciones muy populares que están batiendo récords de escuchas estos días son Libre de El Chaval de la Peca y Sobreviviré de Mónica Naranjo, ambas con mensajes de libertad y superación, que quizá son una buena dosis de motivación para afrontar esta situación que vivimos en España.

Cabe destacar también el auge de otros cantautores como Manolo Escobar, Julio Iglesias, Serrat o el recientemente fallecido Luis Eduardo Aute, míticas voces españolas que ponen banda sonora a estos días.

En cuanto a música internacional, la nostalgia también se ha apoderado de nuestros hábitos digitales. Sobre todo, lo que más escuchamos es música de los 80 como Girls just wanna have fun de Cyndi Lauper y Take on me de A-ha.

Y tú… ¿has cambiado tus hábitos y preferencias musicales durante el confinamiento?