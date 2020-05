Cocinamos más, trabajamos y estudiamos desde casa, hacemos mayor uso de los dispositivos electrónicos y la hora de irse a dormir se dilata más en el tiempo. Estos son algunos de los motivos por los que el consumo eléctrico ha aumentado un 28% durante el confinamiento, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Además, también se ha incrementado un 10% el consumo en el horario punta (de 13h a 23h). Esto se traduce en una factura un 20% más cara, entre 8 y 13 euros de diferencia, para un hogar medio. No obstante, la caída del consumo industrial, la meteorología y los bajos precios del petróleo han provocado una reducción del precio de la electricidad durante el mes de abril, explica Ileana Izverniceanu, portavoz de OCU. La menor demanda industrial ha arrastrado a la baja el precio del MWh en el mercado mayorista, que bajó de 41,00 euros en enero de 2020 a 21,40 euros en las dos primeras semanas de abril. Esta bajada de precio permitirá contrarrestar el aumento del gasto de los hogares, pero no todos los consumidores se podrán beneficiar de ello.

¿Quién pagará menos?

Pasar más horas en casa en el horario punta nos puede hacer pensar que el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), cuyo coste está regulado por el Estado, puede no ser la mejor opción durante el confinamiento. Esta tarifa se caracteriza por ofrecer un precio de la luz diferente para cada hora del día. Pero, ya que el coste se fija hora a hora en función de lo que dicta el mercado mayorista de electricidad, el desplome en el precio de esta energía beneficiará especialmente a los clientes que tengan contratado el PVPC. Los precios se han reducido un 36,4%, respecto al mes pasado y hasta un 65% respecto al abril del año pasado. En un escenario en el que el consumo no hubiese aumentado, la factura de abril para estos consumidores sería 14 euros más barata. Sin embargo, con el repunte sufrido debido al confinamiento, la reducción no será tan elevada, aunque los hogares con tarifa PVPC acabarán pagando unos cinco euros menos en su factura.

¿Y más?

En el mercado libre todo depende de lo que se pacte con la comercializadora, aunque lo habitual es que los clientes contraten tarifas fijas. El lado positivo de estas tarifas es que evitan los vaivenes del mercado y tienen unas condiciones establecidas que dan mayor tranquilidad a los clientes. Esta falta de flexibilidad será el principal impedimento para que los consumidores que tengan contratadas estas tarifas puedan beneficiarse de la bajada en el precio de la electricidad. Estos hogares, en la factura del mes de abril, pagarán en torno a unos 13 euros más, fruto de la combinación del mayor consumo al estar confinados y una electricidad que pagan cara. Por este motivo, OCU denuncia que “pese a las continúas bajadas del precio de la electricidad en el mercado mayorista desde mediados de 2019, estas no se hayan trasladado ni a los actuales clientes ni a los nuevos, ya que la mayoría de las compañías apenas si han modificado sus tarifas”. Por este motivo, OCU defiende que la tarifa “PVPC se ha convertido claramente en la mejor opción para aquellos hogares que busquen una oferta competitiva en precio”.