Turismo, hostelería, restauración, aviación y automoción mantendrán los ERTE más allá de junio

El Gobierno prolongará los ERTE creados como consecuencia del Covid-19 más allá de junio. Así lo ha asegurado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha avanzado que sectores especialmente afectados por la pandemia, como el turismo, la aviación o la automoción, podrán mantener las condiciones de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor más allá del 30 de junio. En declaraciones en Onda Cero, Díaz ha remarcado la relevancia del acuerdo que mantiene hasta el 30 de junio las condiciones de los ERTE por fuerza mayor, ya sean totales o parciales, y ha subrayado que los sectores “más afectados” podrán mantenerlas más allá de esa fecha".

“Sin lugar a dudas, los sectores mas afectados después del día 30 de junio, que más o menos intuimos cuáles son, van a seguir manteniendo las condiciones que tienen a día de hoy”, ha avanzado la ministra, que ha recordado que, para abordar éste y otros temas, el acuerdo incluye la constitución de una mesa tripartita entre Gobierno, patronal y sindicatos que arranca el próximo miércoles. “Hemos tenido la delicadeza de dejar la puerta abierta para sectores que somos conscientes de que a partir de junio también merecen la protección y el acompañamiento de los recursos de las administraciones públicas”, ha defendido Díaz, que ha señalado a sectores como el turismo, automoción, restauración, hostelería o vuelos. “Toda la tranquilidad a los sectores más afectados porque van a tener la cobertura necesaria”, ha reiterado, que ha pedido “margen” para que esa comisión diseñe “la atención que cada sector precise”.

Se desconoce si esta prórroga más allá de junio mantendrá las actuales exenciones en el pago de las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Las condiciones de la prolongación hasta el 30 de junio fuerzan a las empresas a aportar algo más en cuanto la empresa retome parcialmente la actividad, ya que las exoneraciones en el pago de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social no serán del 75% en el caso de las empresas con más de 50 trabajadores y del 100% en el de las que tienen hasta 50 empleados, porcentajes de exoneración que se mantendrán para las empresas que sigan en ERTE total.

La prolongación en mayo y junio contempla dos apartados para las empresas que vayan retomando la actividad. Respecto a los trabajadores que reinicien su actividad, las empresas más pequeñas (menos de 50 empleados) pagarán solo el 15% de la cuota empresarial a la Seguridad Social en mayo y el 30% en junio, mientras que las empresas más grandes (50 trabajadores en adelante) pagarán el 40% de las cotizaciones sociales en mayo y el 55% en junio. Respecto a los trabajadores de las empresas que retomen la actividad, pero sigan sin ir a trabajar, las empresas pequeñas abonarán el 40% de las cuotas sociales en mayo y el 55% en junio, y las grandes deberán pagar el 55% de las cotizaciones en mayo y el 70% de la aportación empresarial en junio. Las exenciones tratan de favorecer a las empresas a que incorporen a cuantos más trabajadores mejor en aquellos sectores que reinicien la actividad.

Se podrá despedir con condiciones antes de seis meses

Para evitar los cierres de empresas que no puedan cumplir con la exigencia de mantener el empleo durante seis meses, el Gobierno ha flexibilizado esa imposición para satisfacción de las patronales. Así, en el acuerdo rubricado hoy por los agentes sociales y el Gobierno se ha suavizado el compromiso del mantenimiento del empleo para las empresas que hayan recurrido a un ERTE de fuerza mayor ya que “se valorará” en función de las características de los distintos sectores y teniendo en cuenta las empresas donde hay un empleo más estacional, como puede ser el caso del turismo o la restauración. “Este compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo”, refleja el documento final, que no contemplaba esta flexibilización.

Sobre los cobros de prestaciones pendientes, la titular de Trabajo ha afirmado que quedan “unas 300.000 personas por reconocer la prestación” que cobrarán “en escasos días”, en virtud del acuerdo alcanzado con la banca, que adelantará estos pagos conforme se vayan reconociendo sin tener que esperar a junio. Díaz ha confiado también en que el Gobierno pueda sacar adelante unos Presupuestos Generales “de emergencia” y ve “posible” acuerdos con grupos como Ciudadanos “más allá de las diferencias”.