Chinos y rumanos, los extranjeros que más viviendas compran en España

Los extranjeros residentes en España realizaron el 10,9 del importe total de las compras de vivienda a lo largo de 2019. Ese porcentaje ha crecido ininterrumpidamente desde 2007, antes de la Gran Recesión, cuando apenas representó el 4.2%. Al mismo tiempo, los extranjeros no residentes en España fueron responsables del 7,8% de las compras de vivienda el año pasado, según los datos de un informe elaborado por Laura Álvarez, Roberto Blanco y Miguel Ángel García Posada, de la dirección General de Economía y Estadística del Banco de España.

Los ciudadanos chinos y los rumanos residentes en España fueron los extranjeros que más viviendas compraron en nuestro país en 2019. En concreto, los chinos participaron en el 14% de todas las compras realizadas por extranjeros con residencia en el territorio español. Los rumanos, por su parte, hicieron el 11% de esas operaciones, seguidos de los italianos y de los británicos, ambos colectivos con un 8% cada uno de ellos. En quinta posición, figuran los marroquíes, con un 6% de las compras Todas estas operaciones, según los autores, que se apoyan en datos proporcionados por el Consejo General del Notariado, se distribuyeron “de forma desigual por todo el territorio nacional”, aunque se concentraron en mayor medida en los archipiélagos y en las zonas de la costa mediterránea. Santa Cruz de Tenerife, con un 19% fue la provincia en la que hubo más compras, seguida de las Islas Baleares, con un 16%, Alicante (15%) y Las Palmas de Gran Canaria. El precio promedio por metro cuadrado realizado por extranjeros residentes fue, en el periodo 2014-2019 un 4% superior al que abonaron los españoles. Sin embargo, los precios fueron muy desiguales según las zonas. Mientras que en el interior de España el precio pagado por metro cuadrado por los extranjeros residentes fue inferior al que pagaron los españoles, en las provincias de Santa Cruz de Tenerife, Barcelona e Islas Baleares fue a la inversa. Los extranjeros residentes pagaron un 10% más de media que los españoles.

El otro colectivo de extranjeros con presencia importante en el mercado inmobiliario español es de los foráneos no residentes, que fueron responsables del 7,8% de las compras totales de vivienda en España en 2019. El porcentaje disminuye desde 2014, cuando alcanzó el 10,5 de las ventas, con una subida importantes desde el 3% registrado en el periodo 2007-2010. En este caso, los ciudadanos de países con rentas altas son los que concentran la mayoría de estas compras De hecho, el 84% de las adquisiciones de vivienda de extranjeros no residentes corresponden a ciudadanos de los países comunitarios, a los que habría que añadir los del Reino Unido y Noruega. Y dentro de ese grupo, los británicos destacan, ya que representan el 23% de las compras de extranjeros no residentes entre 2014 y 2019. Las zonas preferidas por estos compradores fueron Alicante (38%), Málaga (28%) y Santa Cruz de Tenerife (25%). Sin embargo, en 35 de las 50 provincias, las compras de extranjeros no residentes ni tan siquiera “alcanzaron el 2% de las compras totales de vivienda de la provincia”. Por último, el precio medio por metro cuadrado de las operaciones realizadas por extranjeros no residentes, en los años de la recuperación económica, fue hasta un 46% superior al de las realizadas por los compradores españoles. Los autores del estudio concluyen que, a pesar de todo, el impacto de la inversión extranjera de los no residentes en los precios de la vivienda ha sido muy moderado, aunque sí el aumento de los habitantes residentes de origen extranjero en algunas provincias, sobre todo en las insulares.