Mejora la atención al cliente con Numintec AI Agents

Los grandes retos a los que se enfrentan los centros de atención al cliente no dejan de ser el poder garantizar una alta capacidad, continuidad en el servicio, y mantener la máxima calidad en las comunicaciones. El agente humano solo puede atender una llamada a la vez, lo que limita su capacidad y requiere dimensionar el equipo en función de la demanda. En cambio, si se introducen agentes virtuales IA conversacionales, es posible gestionar cientos o miles de llamadas de manera simultánea sin que los clientes lleguen a notar la diferencia.

Diseño, despliegue y mantenimiento

Numintec, empresa europea especializada en soluciones de atención al cliente, ha lanzado una nueva propuesta que responde precisamente a esos desafíos. Se trata de Numintec AI Agents, un servicio de automatización conversacional con agentes virtuales basados en inteligencia artificial que responden llamadas en varios idiomas, automatizan tareas repetitivas y liberan a los equipos humanos para que se centren en lo que realmente importa: las conversaciones de valor.

En muchas compañías, el crecimiento del volumen de atención al cliente supone contratar más personas, o bien, sacrificar la calidad de las llamadas. Numintec AI Agents ofrece la posibilidad de escalar sin aumentar estructura, sin licencias por usuario, ni costes fijos. Solo se paga por el uso efectivo del agente virtual, con un modelo flexible y adaptable al volumen real de cada empresa.

Un agente de IA puede desde confirmar citas médicas, clasificar y derivar tickets, hasta realizar seguimiento de pedidos o capturar información clave de una llamada. Todo esto con una calidad de voz sorprendente, configurable en tono, velocidad y sensibilidad. Incluso se puede simular el sonido ambiente de un teclado para hacer más natural la experiencia.

Con esta solución, Numintec vuelve a marcar una diferencia: no solo se trata de una herramienta, es un servicio totalmente gestionado. La empresa se encarga del diseño, despliegue y mantenimiento del agente de IA, lo que permite ponerlo en funcionamiento en días, sin necesidad de que la organización que lo adopta tenga que saber de IA, o deba modificar su infraestructura existente.

Además, los agentes de Numintec están disponibles 24x7, no se saturan, y operan en varios idiomas desde el primer día. En sectores como salud, logística, retail o servicios técnicos, donde los procesos son repetitivos pero claves para la satisfacción del cliente, esta propuesta está ganando tracción muy rápidamente.

Tecnología centrada en las personas

Lo que hace destacar a esta solución frente a otras no es solo la tecnología, sino cómo está pensada para ser utilizada. "No ofrecemos una caja de herramientas que el cliente deba aprender a usar", explica Marc Tubau, Head of Product en Numintec. "Ofrecemos un servicio que se activa en días, no en meses, sin necesidad de expertos en IA por parte del cliente".

Esa filosofía «plug-and-play» permite a las empresas activar un caso de uso —como agendamiento de citas o derivación de llamadas— sin integraciones complejas ni desarrollos a medida. El sistema se conecta mediante APIs y Webhooks a los sistemas existentes (ERP, CRM, Helpdesk), lo que evita fricciones operativas.

Para el usuario final, la experiencia es fluida. Muchas veces ni siquiera se percibe que está hablando con una IA, salvo que se tenga un oído entrenado. Y si en algún momento el flujo lo requiere, el agente virtual puede transferir la llamada a un humano de forma transparente. El punto no es suplantar a las personas, sino permitirles centrarse en lo que solo ellas pueden hacer.

Tal y como explica Albino Campo, CEO de Numintec, "la IA no sustituye al talento humano, lo potencia. Al asumir tareas rutinarias, libera a los equipos para enfocarse en interacciones complejas, creativas o emocionales, donde el valor de una persona marca la diferencia".

Empresas de todos los tamaños y sectores —desde clínicas médicas, hasta e-commerce o servicios de asistencia técnica— pueden beneficiarse de esta solución. No hay requisitos mínimos de volumen, ni barreras técnicas. Y lo más importante: el ahorro operativo y la mejora en experiencia de cliente se perciben desde el inicio.

Con esta nueva solución, Numintec reafirma su apuesta por una tecnología accesible, útil y centrada en las personas. Una inteligencia artificial que no solo escucha, sino que responde con eficacia, cercanía y resultados.