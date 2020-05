Adiós a los cigarrillos mentolados: estarán prohibidos a partir del 20 de mayo

El plazo para que las tabacaleras se adaptasen a la prohibición llega a su fin y los cigarrillos mentolados desaparecerán del mercado este 20 de mayo. Facua ha recordado que la Directiva del tabaco de la UE ya acordó en 2014 la prohibición de comercializar cigarrillos y tabaco de liar con “aroma característico”, aunque introdujo una moratoria, que concluirá en apenas una semana. El volumen de ventas de estos productos es del 3% en toda la Unión Europea y ronda los dos millones de consumidores, que se concentran sobre todo en el centro y norte del continente. Su consumo suele ser más ocasional pero aún así significativo en momentos más recreativos. El motivo de su prohibición es precisamente su sabor distintivo, que podría facilitar “el inicio del consumo de tabaco o afectar los patrones de consumo”, señala la directiva. La desaparición de los mentolados "afectará a la mayoría de la tabaqueras con presencia en España, ya que cuentan en sus portafolios con productos mentolados de una u otra clase”, apunta Facua.

La prohibición acaba con un siglo de existencia de estos cigarrillos en la UE, señala la asociación de consumidores, desde que en 1925 fuesen creados en el Estado norteamericano de Ohio por un cajero de restaurante, de nombre Lloyd ‘Spud’ Hughes, a quien se le ocurrió mezclar trocitos de cristal de menta en su pitillo. Precisamente Estados Unidos reguló antes que la UE (en 2009) el uso de aditivos de frutas y aromas especiales en los cigarrillos. Todos ellos quedaron prohibidos a excepción del sabor y olor a menta, que representa casi un 30% del mercado estadounidense. En Europa, sin embargo, no existía una regulación uniforme sobre aditivos y aromas en los cigarrillos hasta la Directiva de 2014.

“A la hora de establecer la prohibición de comercialización de cigarrillos con aroma característico, el Parlamento europeo tuvo en cuenta las distorsiones que podría ocasionar la aplicación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) ratificado por la UE -que recomienda la eliminación de cigarrillos con aromas o sabores-, con las leyes internas de los países, cada uno con una normativa diferente, lo que podría dar lugar a que en algunos países de la UE estuviesen prohibidos y en otros no”, apunta Facua. No obstante, "el uso de aditivos necesarios para la fabricación de los productos de tabaco, por ejemplo, el azúcar que se pierde durante el proceso de curado, deben permitirse, siempre que no den como resultado un sabor característico ni aumenten las propiedades adictivas, de toxicidad o CMR del producto”, es decir, que aumente sus efectos carcinogénicos, mutagénicos o tóxicos, señala la normativa.