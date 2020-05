El Ibex se topa con los 7.000

Nueva alza de nuestro selectivo que se encuentra de nuevo con la resistencia de los 7100 puntos que ya visitó en dos ocasiones el pasado mes de abril. Este nivel se presume clave ya que de romperlo optaría a salir de la lateralidad en la que lleva sumido desde que marcó los mínimos anuales, aunque bien es cierto que esta lateralidad tiene un pequeño sesgo alcista que provoca cierto optimismo a la hora de ver cotas superiores dentro del índice.

El mercado sigue dando síntomas de clara fortaleza y no porque refleje la realidad de la economía sino por que la distorsión que han creado los bancos centrales y los correspondientes gobiernos está distorsionando ese paralelismo entre economía y renta variable. Aunque esa situación no debe alejarnos de la realidad y no es otra que sigue existiendo un tensionamiento entre Estados Unidos y China, que las perspectivas económicas son bastante negativas en la gran mayoría de países y que el dinero que está adulterando el mercado sigue cargando de deuda a las mayores economías del mundo.

En el plano corporativo cabe destacar el buen comportamiento de Cie y Amadeus que superan el 7 y el 5 % de rentabilidad respectivamente. Cabe también destacar el buen comportamiento que ha tenido IAG y Aena que parecen ver la luz al final del túnel y a las que las últimas noticias sobre el tráfico aéreo principalmente europeo le han servido para cerrar con rentabilidades por encima del 3%.