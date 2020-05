Test y pruebas de temperatura para veranear en España

La temporada de verano cada vez está más cerca. Los turistas europeos que lleguen a España a partir del 1 de julio no tendrán que hacer cuarentena, pero sí deberán pasar varios controles para disfrutar de sus vacaciones a la española. El protocolo que está barajando el Ministerio de Sanidad incluye la toma de temperatura en origen y destino, inspección visual, formularios sanitarios y localización y seguimiento de los turistas en destino si detectan síntomas propios del Covid-19. No obstante, mientras la frontera Schengen siga cerrada los viajeros de fuera de la UE tendrán que seguir guardando cuarentena.

Aunque los españoles optarán en buena parte por el turismo nacional en los próximos meses, el peso de los viajeros extranjeros para el sector turístico español es innegable. A su llegada a España, las autoridades sanitarias contemplan realizar test a los viajeros europeos. Sin embargo, esta medida no cuenta con todas las garantías. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, recordó en una rueda de prensa que las PCR tardan en ofrecer resultados y «habría que hacer algo con los cientos de miles de personas que pueden entrar en España procedentes de países de riesgo mientras se esperan los resultados». La otra alternativa es recurrir a los test rápidos, cuyo principal inconveniente es que no son fiables. El gran problema que presentan ambas pruebas es que no pueden detectar un contagio que se produzca en el tránsito de un país a otro.

Unos antes que otros

El Gobierno sí ve posible que algunas regiones de España abran antes sus fronteras, como las islas. No obstante, fuentes consultadas por Ep destacan que estas decisiones se tomarán con pies de plomo y mediante criterios puramente epidemiológicos. La Consejería de Sanidad de Baleares pidió el avance conjunto de todas las islas hacia la fase 3 y presentó al Ministerio de Sanidad un protocolo de actuación en los aeropuertos. Este estaría destinado a viajeros que se trasladen de una isla a otra, pero contempla los mismo mecanismos que los del Gobierno central. Entre ellos, los pasajeros deberían cumplimentar y entregar –en el momento de desembarcar– un cuestionario sobre el estado de salud firmado; se les tomaría la temperatura y se ejecutaría una entrevista clínica por parte de personal sanitario si fuera pertinente. En última instancia, se activaría el protocolo sanitario en caso de que el viajero manifestara síntomas de tener el Covid-19. La apertura de fronteras prevista para el 1 de julio se aplicará en primer lugar a las fronteras interiores de la Unión Europea, mientras que la frontera exterior Schengen se reabrirá más adelante y por decisión conjunta de los Gobiernos europeos.

Excepciones de fuera de la UE

Además, los Veintisiete también estudian que algunos países de fuera de la Unión Europea que estén en buena situación epidemiológica no se vean afectados por ese cierre de la frontera exterior, y que los viajeros que vengan desde ellos reciban el mismo trato desde el punto de vista sanitario que los que circulen por el interior de la UE. En todo caso, el Gobierno español quiere que sea el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) quien fije los criterios para considerar «seguro» a un país de fuera de la Unión Europea. La posibilidad de que España sea uno de esos países que no cumplan los requisitos y se quede fuera de la apertura es una posibilidad muy remota, según han afirmado fuentes del Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación.