La nueva tendencia en la construcción, la casa a su medida

El mercado inmobiliario español se encuentra en un momento convulso aunque un tipo de promoción se abre paso con fuerza, las casas prefabricada de hormigón. Ventajas como la reducción de plazos de entrega, la eficiencia energética y un precio asequible la hacen particularmente atractivas. Estas viviendas modulares tienen poco que envidiar a los chalets tradicionales también por sus diseños vanguardistas, el uso de materiales de calidad y el aislamiento térmico y acústico.

La construcción parte de múltiples módulos que conforman las diferentes estancias. Esto se traduce en que el propietario dispone de mayor control y personalización sobre el resultado por sus numerosas combinaciones y posteriores alternativas a realizar sobre el diseño, desde la fachada hasta la disposición de los módulos, aparte del mobiliario y los acabados exteriores e interiores.

El mercado inmobiliario en su conjunto han aumentado de forma exponencial su interés por este tipo de vivienda. Entidades financieras, promotores, industriales o aseguradoras dedican más recursos económicos y humanos a este sector. Y la mano de obra especializada aumenta de forma significativa incluidos arquitectos y aparejadores gracias a cursos y máster sobre construcción industrializada, con especial incidencia en los controles de calidad de materiales y procesos de producción, similares a las cadenas de montaje de vehículos. Otro apartado muy desarrollado es el de la sostenibilidad ya que se reduce en un 70% el consumo de agua durante la obra, con calificación energética A, y se potencia el uso de energías renovables.

Una empresa pionera es The Concrete Home, que inició su andadura en la zona noroeste de Madrid pero ya presente en toda España. Su director ejecutivo, José Manuel Ruiz, destaca algunos datos significativos: “El mantenimiento de la estructura es de 0 euros durante un mínimo de 100 años. Y los plazos de entrega son cortos ya que el periodo medio de obtención de la licencia de obra es de 3 meses. Es decir, que desde que un cliente se propone hacer una casa con nosotros hasta que se le entrega suele ser en un periodo de 8 meses: 1 mes de diseño, 3 meses en espera de licencia y 5 meses de construcción hasta la entrega de llaves”. La mayor demanda de estas viviendas, por la experiencia del José Manuel Ruiz, proviene de familias que buscan construcciones de entre 150 y 250 metros cuadrados, aunque pueden alcanzar los 1.000.

La forma de hacer un presupuesto rápido y fiable en este tipo de construcciones tiene un secreto en The Concrete Home: "Cuando un posible cliente nos pregunta por el precio le pedimos una serie de características básicas para su futura casa y cuando reunimos esos datos los cruzamos con los de todas las que ya hemos construido y podemos sacar un precio inicial muy aproximado a la realidad. Y no sólo esto, sino que además este precio viene con todo incluido. Es decir, si el cliente no lo desea, no se va a gastar ni un euro más. Incluso por cada día de retraso pagamos una penalización de 150 euros".

Un precio medio aproximado llave en mano para una vivienda de 200 metros cuadrados es de unos 260.000 euros y una garantía de 10 años en estructura. “Y los muros de hormigón no requieren ningún tipo de tratamiento, con una pistola de agua a presión se limpian y como nuevos”, concluye José Manuel Ruiz.

Estos procesos de construcción pueden verse en https://youtu.be/VaAQ1vwExOI o

https://youtu.be/8wkN46yqBXI