Easyjet se disculpa por promocionar Calabria como “tierra de mafia y terremotos”

En algunos medios italianos no dudan en titular a lo grande “Italia molesta con Easyjet”. Y es que la compañía aérea ha errado el tiro con una campaña publicitaria sobre los viajes turísticos al sur de Italia, concretamente a la región de Calabria, y a la ciudad de Lamezia. “Es un territorio ideal para disfrutar del auténtico sabor de la animada vida italiana”, rezaba la descripción, y lo achacaba a que no tenía la avalancha de turistas que otras partes del país. Según la aerolínea, la falta de visitantes es por la presencia de la mafia en la zona, los terremotos y a la ausencia de ciudades “icónicas” como Roma o Venecia para atraer a los instagramers”.

Las redes sociales enseguida se hicieron eco del texto de la página, e Italia entera se indignó. Las respuestas son no sólo de los usuarios anónimos de Twitter sino de numerosos políticos y autoridades italianas. Peppe Provenzano, Ministro por el Sur y por la Cohesión Territorial, ha publicado un mensaje a través de Twitter en el que se hace eco de lo ocurrido y señala que la compañía debía pedir perdón. La subsecretaria de Patrimonio y Actividades Culturales, Anna Laura Orrico, dijo: “Si Easyjet cree que el aeropuerto de Lamezia Terme es la entrada a un lugar tan peligroso y poco atractivo, siempre podría decidir renunciar a las ganancias, dignas de mención, que recauda proporcionando , recordemos, un servicio “.

#easyjet chieda scusa, alla Calabria e all'Italia. Non c'è altro da aggiungere. pic.twitter.com/GBR74vzf8f — Peppe Provenzano (@peppeprovenzano) June 23, 2020

Al final, la compañía ha tenido que disculparse por el contenido descriptivo de su dominio en el que añadía que fue diseñada para “resaltar cómo se subestima Calabria como destino de vacaciones”. A través de un comunicado recogido por La Repubblica ha asegurado sentir “mucho si estas palabras han ofendido a alguien” al tiempo que han querido dejar claro que esa no era su intención. Lo único que pretendían, dicen, era “realzar las virtudes de Calabria”. También ha anunciado la compañía que va a abrir “una investigación interna para saber cómo puede haber ocurrido esto y asegurarse de que no suceda nada similar en el futuro”.

EasyJet también cambió la descripción a una reseña más cuidada que decía: “Gracias a sus atractivas calas, playas de aguas cristalinas, maravillosas montañas y paisajes alpinos, es un destino perfecto para sus vacaciones”. Siguen los piropos matizando que “Lamezia Terme es un lugar fabuloso que vale la pena visitar en cualquier época del año. En invierno las temperaturas son más suaves que en otros países europeos; en primavera y otoño el clima es perfecto para las salidas, ¡mientras que en verano se alcanzan temperaturas de 35 grados! Siempre es el momento adecuado para visitar esta maravillosa ciudad”.