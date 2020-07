Oleada de inspecciones por los nueve millones de empleados que no fichan EL 26% de los trabajadores no ha registrado ni su presencia en el puesto. El 28% de los empleados ficha, pero no registra su hora de entrada ni la de salida, lo que contraviene la normativa aprobada por el Gobierno. Trabajo pone el foco también en el fraude en los ERTE de la Covid