Los agricultores, contra el acuerdo de la UE: el campo español puede perder hasta 5.000 millones

Los agricultores y ganaderos españoles podrían perder hasta 5.000 millones de euros de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) durante los primeros siete años en los que estará vigente el nuevo Marco Presupuestario 2021-2027. Eso siempre y cuando se aplique en nuestro país el recorte medio del dinero de la PAC para toda la Unión Europea, que oscila entre el 10% y el 12%, dependiendo de cómo se hagan los cálculos. Según el documento de conclusiones del último Consejo Europeo, que terminó ayer en Bruselas, el total del dinero asignado a la PAC asciende a 343.944 millones de euros, incluidos los 7.500 millones adicionales previstos en el nuevo Fondo de Recuperación para la política de desarrollo rural. Durante el actual Marco Financiero 2014-2020 los fondos de la PAC son de 383.000 millones de euros, por lo que habría un recorte de 39.056 millones de euros para toda la UE y aproximadamente un 10% de bajada.

Las organizaciones agrarias como ASAJA, COAG y Unión de Uniones han criticado duramente este descenso de los fondos agrarios y UPA también lo ha hecho, aunque con menos intensidad. Mientras tanto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se «despachó» ayer afirmando que España había conseguido su objetivo en esta negociación y había logrado mantener los fondos agrarios del actual Marco Presupuestario, que ascienden a 47.500 millones de euros. Sin embargo, el ministro Planas no precisó de dónde saca esas cifras, porque la Comisión Europea no ha hecho público el reparto del dinero de la PAC por Estados miembros. Evidentemente, si hay un recorte medio a nivel comunitario del 10% y en España no se registra bajada alguna, serán otros países los que deban asumir una caída más elevada del dinero destinado a sus agricultores y ganaderos. A la vista de lo anterior, Planas debería explicar cómo ha hecho esos cálculos.