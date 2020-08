Sin cartel o anuncios vagos: los alquileres anti-okupas

Evitar a los okupas se ha convertido en una necesidad para las compañías que alquilan viviendas, ya sean grandes «servicers» inmobiliarios o empresas especializadas. La ocupación acaba siendo un problema no sólo legal, sino también económico para su propietario. Por eso, en los barrios más conflictivos en los que se sabe que este colectivo está activo, bien de forma individual o a través de mafias, las compañías emplean diversas estrategias para evitar que los okupas localicen las viviendas.

La primera, y más común, es muy simple: no colgar el clásico cartel de «Se alquila». «No los ponemos para no llamar la atención de esta gente», explica Manuel Romillo, director ejecutivo de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), compañía especializada en la intermediación de alquileres. Las viviendas sí que se anuncian en las webs, pero se toman precauciones. Se oculta la dirección exacta, eliminando el portal, piso o puerta; y se evita poner en el anuncio fotos de la fachada o elementos que, de un vistazo, permitan su identificación, coinciden en explicar varias fuentes del sector. El problema de proceder así es que «cuanto más pobre es el anuncio, más complicado resulta alquilarlo», explica Romillo. Una penalización que, no obstante, consideran que compensa si se les complican las cosas a los okupas.

Junto a estas medidas, las compañías adoptan otras de tipo físico. Fuentes del mercado aseguran que grandes «servicers» inmobiliarios lo primero que realizan es «una segmentación de la cartera de inmuebles en alquiler en distintos niveles según la exposición de riesgo a la ocupación». En función del resultado de esta segmentación, y si existe el riesgo, proceden de diferentes formas: con una alarma, una puerta antiocupación o instalando ambos elementos si se considera necesario. A los agentes comercializadores, además, se les dan instrucciones para que las visiten de forma regular y hagan algunas acciones, como abrir las ventanas o subir y bajar las persianas para dar la apariencia de que hay inquilinos.

Con el paso del tiempo, estos profesionales se han convertido en expertos en detectar okupas. No siempre pueden hacerlo porque, como explica Manuel Romillo, «los hay hasta de traje y corbata». Pero sí que los hay que responden a un perfil. Cuando van a enseñar un piso en uno de los barrios por los que merodean, lo que suelen hacer es citar al interesado en un portal cercano para, en función de lo que se encuentren, no enseñárselo aduciendo alguna excusa, como que, el piso acaba de ser reservado.

La alarma constituye un elemento clave. «Suele ser lo mejor. Si se detecta su entrada en una vivienda y se actúa en un plazo de una o dos horas, se les puede echar», asegura Romillo. El problema, advierte, es como pase un tiempo. Entonces, explican, llevan todas sus cosas y se convierten en moradores y ya no es posible «echarlos en caliente». «Son muy rápidos. Enseguida llenan los armarios de ropa, la cocina de enseres... y sólo te quedan dos opciones: la vía judicial, que es muy lenta y puede llevar cuatro o cinco años; o negociar con ellos». Aunque resulte paradójico, es común que los propietarios acaben pagando al que les ha ocupado para echarle. La «tarifa estándar», coinciden los consultados, suelen ser 2.000 euros.

A pesar de todas las medidas que adoptan para prevenirla, la okupación es un problema importante para los particulares y para los grandes «servicers» inmobiliarios. Fuentes del sector aseguran que, de media, estas compañías pueden tener el 7% de su cartera de viviendas ocupada. Y es que, por muchas trabas que se les pongan, los okupas acaban encontrando métodos para reventar las puertas o colarse en las viviendas vacías.