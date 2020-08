Estas son las 10 casas más caras de España

Al entrar en un portal inmobiliario el primer paso para no excederse del presupuesto es filtrar las viviendas por precio, luego vienen los requisitos y es entonces cuando llega el momento de elegir entre los resultados. Pero, ¿y si no tuviera límite de presupuesto? Quién no se ha hecho alguna vez esa pregunta. Aunque buscar casa puede convertirse en un verdadero engorro, una forma de añadir diversión a ese proceso es ojear las viviendas a las que solo puede acceder aquellos que tienen unos cuantos millones en su cartera. Como soñar y mirar es gratis, Idealista ha recopilado las 10 viviendas más caras que hay actualmente en el mercado español. Buena parte de ellas se encuentran en la Costa del Sol y Mallorca, aunque también se han colado propiedades en Alicante, Pontevedra y Córdoba.

1. Villa Cullinan en Benahavís, Málaga

Una impresionante villa de más de 3.000 m2 en una finca de 10.000 m2. Se encuentra en la exclusiva urbanización La Zagaleta y cuenta con 10 habitaciones, piscina interior y exterior, gimnasio, etc. Un lujo solo al alcance de quien pueda desembolsar 32 millones de euros.

2.Villa en Benahavís, Málaga

17 baños, spa con piscina salada, gimnasio, simulador de golf, garaje para 12 coches… casi todos los lujos que se te ocurran están en esta villa en la urbanización La Zagaleta. El precio son 29 millones de euros.

3. Palacio en Puigpunyent, Mallorca

Finca de 82 hectáreas con 2 edificios residenciales independientes. Entre los 2.800 m2 del palacio se pueden encontrar 14 baños, ascensor, biblioteca e incluso una capilla privada. ¿Su precio? 26,5 millones.

4. Casa rural en Valldemossa, Mallorca

80 habitaciones en una casa del siglo XVII de casi 6.000 m2, todo ello dentro de una finca de 300 hectáreas. Números que marean junto a su precio: 23 millones de euros.

5. Villa en primera línea de playa en Port d’Andratx, Mallorca

Oler el mar desde la cama es posible en esta lujosa villa que en total dispone de 7 dormitorios con baños en suite, 2 aseos de invitados y una coladuría. Aunque disfrutar de ello no sale barato: su precio es de 22 millones de euros.

6. Masía en Penáguila, Alicante

Masía dedicada al cultivo de cereza equipada con 15.000 cerezos almacén, despachos, maquinaria, tres pozos de agua, dos embalses, coto de caza, jardín con piscina de 1500 m2 con agua caliente y, por supuesto, la vivienda: una casa noble de 1350 m2 totalmente rehabilitada. Su precio es de 20 millones de euros.

7. Casa o chalet independiente en Tui, Galicia

Por el mismo precio que la anterior masía (20 millones de euros) se vendía un pazo del siglo XVII de 2.400 m2 y 18 habitaciones ubicada en A Bouza Valada, Tui. El anuncio ha desaparecido de la web de Idealista, pero según ha podido comprobar La Voz de Galicia, esta vivienda pertenece realmente a la localidad portuguesa de Monçao.

8. Chalet o casa independiente en Sierra Blanca, Marbella

“Esta ultra lujosa joya arquitectónica cuenta con 3.152 m2 de espacio habitable que ha sido descrito como una obra de arte contemporáneo”, reza el anuncio. Lo de joya también hace referencia a su precio, ya que esta vivienda de ocho habitaciones ubicada a cinco minutos del centro de Marbella tiene un precio de 19,9 millones de euros.

9. Mansión en Sierra Blanca, Marbella

En Marbella también se encuentra esta vivienda de 19,5 millones de euros, 7 habitaciones y 3.250 metros cuadrados. Esta mansión andaluza está situada a un par de minutos de Puerto Banús y cuenta con varias terrazas, un jardín tropical, jacuzzi, piscina, casa de invitados, sala de cine, gimnasio y sauna, entre otros lujos.

10. Finca rústica en Hornachuelos, Andalucía

El ranking lo completa esta finca rústica andaluza con gran casa señorial, 17 habitaciones, gran pabellón de caza de 865 m² y gran variedad de ganado. Aunque las imágenes no son de la mejor calidad, la vivienda ha sido validada por Idealista, su extensión es de 1.000 m2 y su precio también asciende a 19,5 millones de euros.