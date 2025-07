El truco desconocido que nos permitirá ahorrar 2.500 euros al año: "No soy un especulador, soy un matemático"

Los tiempos de crisis económica han convertido cada euro en un tesoro que debemos proteger. Entre facturas que no dejan de subir y salarios que se mantienen estancados, buscar fórmulas efectivas de ahorro se ha vuelto una prioridad absoluta para miles de familias españolas.

Las redes sociales se han convertido en el escaparate perfecto para compartir consejos financieros. Desde influencers hasta expertos en economía doméstica, todos prometen la receta mágica para llenar nuestros bolsillos sin apenas esfuerzo.

Sin embargo, cuando un matemático entra en escena, las cosas cambian de color. Los números no mienten, y las fórmulas matemáticas pueden ofrecer soluciones más sólidas que los típicos consejos de “compra menos cafés”. Este en concreto, es bastante original.

La fórmula matemática que te hará ahorrar 2.550 euros sin darte cuenta

Un método tan simple como revolucionario está causando furor en las redes sociales. Santiago García Cremades, matemático y divulgador, ha conseguido que miles de personas reconsideren su estrategia de ahorro con una propuesta que, según nos cuenta desde su perfil de TikTok, se basa en pura matemática aplicada.

La técnica, bautizada como “método del sobre”, funciona de manera sorprendentemente sencilla. García propone introducir en un recipiente todos los números pares comprendidos entre el 2 y el 100, lo que equivale exactamente a 50 papeletas numeradas. Cada semana del año, el ahorrador debe extraer uno de estos números al azar y depositar esa cantidad exacta en su fondo de ahorro.

“No soy un especulador, soy un matemático”, enfatiza García para distanciarse de métodos más arriesgados como las criptomonedas. Su propuesta se fundamenta en la suma de progresiones aritméticas, una operación matemática que garantiza un resultado fijo: exactamente 2.550 euros al finalizar el año.

El sistema presenta ventajas evidentes: la aleatoriedad evita la monotonía de ahorrar siempre la misma cantidad, mientras que la base matemática asegura el resultado final. Algunas semanas tocará apartar 2 euros, otras pueden ser 98, pero la suma total permanece constante.

Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas en redes sociales. Muchos usuarios señalan que el método solo resulta viable para personas con ingresos estables y capacidad de ahorro elevada. “La semana que me toque del 50 al 100 no como”, comentaba un seguidor, evidenciando las limitaciones del sistema para economías más ajustadas.

Otros internautas han optado por el humor, sugiriendo alternativas como transferencias automáticas mensuales o simplemente mantener el dinero en cuentas de ahorro sin tocar. No obstante, García defiende que la componente psicológica del azar mantiene la motivación a largo plazo, algo crucial para completar con éxito un plan de ahorro anual.