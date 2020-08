¿Es seguro pagar con PayPal?

Compartir los datos de su cuenta bancaria o tarjeta de crédito sigue generando reticencias al comprar online. Las dudas sobre seguridad y el miedo a ser víctimas de un fraude online no desaparecen y pueden haber aumentado debido al auge del comercio online desde que se declaró la crisis sanitaria. Al comprar online otra alternativa de pago es PayPal. Esta cartera digital nació en 1998 con el objetivo de poder hacer transacciones online sin revelar datos financieros. A día de hoy, esta compañía estadounidense gestiona gran parte de los pagos entre empresas y particulares y para usarla tan solo es necesario un correo electrónico y una contraseña.

Estos son los principales motivos por los que se considera que Paypal es un método de pago seguro:

1. PayPal es una cartera digital gratuita que permite usar tres formas de pago: el saldo de PayPal o vinculando su cuenta bancaria o su tarjeta de débito/ crédito. Con el primer mecanismo, deberá hacer una transferencia a su cuenta de PayPal por adelantado. Si decide asociar su cuenta o tarjeta, nadie podrá acceder a esos datos ya que PayPal actúa como intermediario.

2. Con PayPal su información financiera se mantiene privada, ya que solo necesita un correo electrónico y contraseña para operar. No debe introducir sus datos bancarios en el sitio web donde realice una compra, por lo tanto su información no se comparte con nadie. De esta manera, no debe preocuparse si va a pagar a una empresa o persona que no conoce o al enviar dinero a familiares o amigos en línea.

3. Utiliza tecnología SSL (Secure Sockets Layer) para proteger su información. Este es un protocolo de cifrado que garantiza la seguridad de las comunicaciones a través de Internet. En el caso de los navegadores, puede saber si un sitio web usa SSL cuando tiene un candado de conexión segura o su dirección web (url) es https (”s” de “security”) en lugar de http.

4. La compañía también combate el fraude online. Si la cuenta de un comprador se utiliza de forma fraudulenta para realizar una compra no autorizada, PayPal la protegerá e investigará lo ocurrido. En estos casos, es posible que Paypal inhabilite ciertas funciones de la cuenta, como enviar y recibir dinero.

5. Si no recibe lo que compró en una web, o lo que recibe es distinto a como estaba descrito, y su compra cumple los requisitos de la Protección al Comprador de PayPal (tienen 180 días para solicitar la asistencia), le reembolsarán el importe completo de su compra, además de los gastos de envío.

6. PayPal es una de las mayores compañías de pago por Internet del mundo: opera en más de 200 países y con más de 25 divisas. Este método de pago alternativo está disponible en la mayoría de las webs de compras junto a las tarjetas de crédito, lo que denota que un elevado número de consumidores confía y recurre a PayPal.