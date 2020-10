¿Qué ofertas habrá en el Black Friday 2020?

El cartel de descuentos por el Black Friday ya asoma por el horizonte. Todavía dura la resaca del Amazon Prime Day, otra de las jornadas más importantes para aprovechar las compras, y los consumidores ya tienen ganas de saber si los artículos que se quedaron en la cesta de la compra tendrán alguna rebaja por el llamado “viernes negro”.

Tanto las grandes superficies como las marcas no han hecho oficiales las ofertas para la edición de este año, pero los compradores pueden hacerse una idea de lo que se van a encontrar echando un vistazo a los descuentos del 2019.

La única empresa que ha presentado su propuesta para este año ha sido Ikea con el anuncio de su “Green Friday”, que tendrá lugar entre el 23 y el 29 de noviembre. Los socios de IKEA Family recibirán el doble del valor de tasación habitual de sus muebles, que podría alcanzar hasta un 50% de su precio original.

Tecnología

El Black Friday es uno de los mejores momentos para comprar productos de tecnología. Las grandes superficies como Media Markt ofrecieron multutud de ofertas en miles de artículos, entre las que se encuentran descuentos superiores al 20% en televisores. Otras compañías como la francesa Fnac rebajaron hasta un 50% el precio de algunos de sus productos.

El nuevo iPhone 12 será sin duda uno de los productos más deseados. Su precio lo aleja de muchos bolsillos, por lo que un descuento seguro que le alegra las Navidades a más de uno. El año pasado Apple celebró el Black Friday ofreciendo a sus clientes tarjetas regalo por valor de hasta 200 euros.

Moda

La moda es otro de los sectores estrella del Black Friday. En la edición pasada, los descuentos fueron variados en función de las marcas. Por ejemplo, Zara y Pull&Bear rebajaron un 20% todos sus productos, Bershka lanzó un 50% en artículos seleccionados y Stradivarius potenció los descuentos en su tenda online.

Amazon es sin duda uno de los reyes de esta jornada de descuentos. No obstante, seguramente no vuelva a repetir la fórmula del año pasado, cuando abrió una pop up store en pleno centro de Madrid. Eso sí, seguro que repite más de alguno de los descuentos que se han podido ver durante el Prime Day.