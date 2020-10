¿Qué se juegan los hipotecados del IRPH con la sentencia del miércoles del Supremo?

Los dudas sobre legalidad de las hipotecas ligadas al IRPH quedarán resueltas este miércoles 21 octubre. El Tribunal Supremo tiene previsto resolver ese día hasta cinco recursos en los que se cuestiona su validez por falta de transparencia, lo que sentará jurisprudencia sobre esta materia. El comparador financiero Helpmycash explica qué debe aclarar el Supremo, cómo repercutirá en los afectados su decisión y cuánto dinero podrían llegar a recuperar

¿Qué es el IRPH?

El IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) es un índice alternativo al euríbor que es la referencia del interés de entre el 10% y el 13% de las hipotecas a tipo variable presentes en España. Entre el 2013 y 2016 el IRPH se estabilizó en valores próximos al 2%, mientras que el euríbor empezó a aproximarse a cero, hasta entrar en terreno negativo. En la práctica, esto hizo que las cuotas hipotecarias referenciadas al IRPH se mantuvieran estables e incluso se elevaran, mientras que con el euríbor se fueron reduciendo de forma considerable.

¿Cuándo se puede considerar abusivo?

El pasado 3 de marzo de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció que deberían ser los juzgados españoles los que determinasen abusivo el IRPH si se aplicó sin transparencia. La propia sentencia del TJUE recoge tres factores que evidencian una falta de transparencia: si la cláusula no tiene una “redacción clara y comprensible”; si no le explicaron qué elementos se usan para calcular el interés ligado al IRPH; si no le proporcionaron la evolución histórica de este índice, es decir, su cotización en los dos años naturales anteriores y su último valor.

¿Qué aclarará el Tribunal Supremo?

Las dos grandes dudas a resolver por el Alto Tribunal español son: qué se considera una falta de transparencia suficiente para determinar que el banco actuó con mala fe y cómo debe quedar el contrato tras eliminar el IRPH por su aplicación abusiva. Según el comparador Helpmycash, los hipotecados podrían encontrarse ante tres escenarios:

-Que se sustituya el IRPH por el euríbor.

-Que se suprima y pase a aplicarse un interés equivalente al diferencial de la hipoteca.

-Que se anule la cláusula del interés y se aplique un tipo del 0%. Ese interés nuevo serviría tanto para calcular las cuotas sucesivas como para determinar cuánto recuperaría el cliente por la aplicación de un índice nulo.

¿Cuánto dinero podré recuperar?

El comparador ha habilitado una calculadora gratuita para que los afectados puedan saber qué cantidad de dinero les debería devolver el banco. De media, para una hipoteca de 150.000 a 25 años con un interés de IRPH más 0,25% y firmada en 2010, Helpmycash estima que cada cliente podría reclamar la devolución de unos 18.000 euros en el primer escenario, de unos 22.000 en el segundo y de unos 25.000 en el tercero. La asociación de consumidores Asufin también se mueve en una cifras similares y cuantifica el perjuicio medio causado por pago de intereses en 25.000 euros.

¿Por qué tiene que pronunciarse el Supremo?

Aunque el TJUE aporta los factores que determinarían la falta de transparencia en la aplicación del IRPH, “los juzgados españoles no han aplicado esta máxima de una manera uniforme: varios han anulado esta referencia y otros tantos han decidido mantenerla en casos prácticamente idénticos”, explica Helpmycash. La resolución de los recursos que han llegado hasta el Supremo sentará jurisprudencia y establecerá cuáles son los criterios que deben seguir los jueces para decidir si el uso del IRPH es abusivo o no. Cabe recordar que en 2017 el Tribunal Supremo sentenció que el uso del IRPH se presuponía transparente por tratarse de un índice oficial. Sin embargo, la justicia europea invalidó este fallo con la sentencia del pasado marzo.

¿Podría volver a intervenir Europa?

Los afectados por el IRPH podrían tener que esperar aún más. Existe la posibilidad de que el propio Tribunal Supremo aplace su decisión y mande una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que aclare qué criterios hay que seguir. En tal caso, “el fallo se retrasaría durante medio año como mínimo”, advierte Helpmycash. En el supuesto de que el Supremo emitiera su sentencia y la justicia europea contradijera su jurisprudencia en un fallo posterior (ya que un juzgado de Barcelona ya ha remitido una cuestión prejudicial al TJUE), los jueces españoles estarían obligados a aplicar el criterio del organismo supranacional.

Cláusulas suelo

El pleno de la sala de lo Civil también verá varios recursos sobre los acuerdos o novaciones que algunos hipotecados firmaron con sus bancos para reducir o eliminar cláusulas suelo a cambio de renunciar a la vía judicial y recuperar lo abonado en exceso. Precisamente hace un año, el Supremo congelaba su tramitación hasta que el TJUE resolviera varias cuestiones prejudiciales presentadas por juzgados de toda España.